رحمانی درباره داستان نخستین تجربه بلند سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: فیلم ماجرای پسربچهای نابینا است که در یک روستا زندگی میکند. او در آرزوی این است که تهران را ببیند و اتفاقها به گونهای رقم میخورد که این کودک میتواند به تهران بیاید و با مسائل تازه مواجه شود.
این فیلمساز درباره نگارش فیلمنامه "جایی نزدیک زمین" گفت: فیلمنامه را به اتفاق علی حدادی بر اساس طرحی از خودم نوشتیم. مدتی بود به واسطه ساخت یک مستند با کودکان نابینا در ارتباط بودم و صحبتهایی که با این کودکان داشتم مرا متوجه برخی نکات خاص و روحیات آنان کرد که بر اساس این آشنایی طرح فیلمنامه "جایی نزدیک زمین" به ذهنم رسید.
وی در مورد نحوه به تصویر کشیدن این فیلمنامه افزود: کودک نابینا به واسطه رادیویی که دارد از اتفاقهای تهران مطلع میشود. او هنگام ورود به تهران به مسائلی برمیخورد که با درک خود به عنوان فردی نابینا متوجه اتفاقها میشود و تماشاگر خود شاهد مسائلی است که بر این شخصیت میگذرد.
رحمانی تاکید کرد غیر از بازیگر کودک نابینا سایر بازیگران "جایی نزدیک زمین" حرفهای خواهند بود: با چند بازیگر حرفهای سینما صحبتهایی برای حضور در این پروژه کردهایم. از آنجا که از حدود یکماه دیگر کار را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد و فعلاً قراردادی با بازیگران نبستهایم، ترجیح میدهم اسامی آنها را اعلام نکنم.
این فیلمساز جوان درباره سختی تولید فیلم خود گفت: کارگردانی "جایی نزدیک زمین" کاری سخت و پرخطر است، چون کار اول میتواند سکوی پرتاب یا عامل بازگشت به عقب باشد. مدتهای زیاد روی فیلمنامه کار کردم و با توجه به حضور محمدعلی نجفی به عنوان مشاور و تهیهکننده در پروژه که جایگاه استادی برای من دارند، امیدوارم که حاصل فیلم رضایتبخش باشد.
"پسران پائیز"، "عاشقانههای پل"، "عطر گیسو"، "پنجره" و "ویلچر من" از جمله فیلمهای کوتاه و مستند رحمانی است.
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