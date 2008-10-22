مصرف داروهای هورمونی موجب کاهش تراکم استخوان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نچرال نیوز، محققان با بررسی های چند ساله دریافتند که مصرف این گونه داروها از دوران جوانی موجب تاثیر بر تراکم استخوان شده و با افزایش سن میزان پوکی استخوان در افراد افزایش می یابد.

محققان بر روی بیش از 122 دختر نوجوان بررسی کرده و در مورد مصرف داروهایی مانند استروژن و پروژسترون و تاثیرآنها بر استخوان مطالعاتی انجام دادند.

آنها این افراد را به سه گروه تقسیم کردند. گروه اول اصلا از این گونه داروها استفاده نکردند. گروه دوم بین یک تا دوسال و گروه سوم بیش از دو سال مصرف کردند.

قد، وزن، میزان تحرک و مواد معدنی موجود در استخوانها نیز به طور مرتب در این افراد مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد افرادی که بیش از مدت دو سال به دلایل گوناگون از داروهای هورمونی استفاده کرده بودند بیشترین میزان کاهش تراکم را در سالهای بعد نشان دادند.

لازم به ذکر است که تاثیر این گونه داروها در خانم ها مورد تایید قرار گرفته است اما بسیاری از نوجوانان و جوانانی هم که به دلیل تمایل به تغییرات بدنی و عضله سازی اقدام به مصرف داروهای هورمونی می کنند از این عوارض مصون نمی باشند.