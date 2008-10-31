فوتسال ایران را به رخ جهان کشیدیم/ می توانیم جز چهار تیم برتر باشیم

علی اصغر حسن زاده عضو تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی برزیل با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در قم از حال و هوای بازی‌ها و حواشی این تیم در این رقابتها با ما سخن گفت: ‏

خبرگزاری مهر: برای آشنایی بیشتر معرفی کاملی از سوابق ورزشی خودتان داشته باشید ؟

علی اصغر حسن‌زاده: مثل همه ایرانی ها از کودکی به فوتبال علاقه داشتم و از سال دوم ابتدایی به فوتسال روی آوردم که نقش پدر و مادر و برادرم در این علاقمندی بسیار زیاد بود. آقایان عطایی ، احمدی ، حاج رضا دلکش و عطایی برای رشد فوتبلی ام زحمات زیادی کشیدند که از همه آنها تشکر می کنم. بعد از مدتی به فوتبال چمنی رفتم و سپس در تیم فوتسال جوانان هلال احمر قهرمان استان شدیم و در آن مسابقات آقای ‏حسین شمس که آن زمان سرمربی تیم فوتسال ارم کیش بود بازی‌های مرا پسندید و از من برای حضور در تیم فوتسال ارم کیش دعوت کرد. از آن ‏زمان تاکنون یعنی به مدت چهار سال در خدمت این تیم لیگ برتری فوتسال هستم که طی این مدت در خدمت مربیانی چون حسین حسینی، ‏صادق ورمزیار، رضا کردی، امیر شمسایی و در سال جاری هم سید مهدی ابطحی بودم که از تجارب همه این بزرگواران استفاده کردم. ‏ اواخر سال 83 بود که به اردوی تیم ملی فوتسال که آن زمان جوراندیرو از برزیل سرمربی آن بود، دعوت شدم و یکسالی در اردو بودم

* قبل از اینکه به مسابقات جهانی برزیل بروید، پیش بینی اولیه خودتان نسبت به نتیجه‌ای که از این مسابقات مهم می‌گیرید، چه بود؟ ‏

ـ ما خیلی امیدوار بودیم که جزو چهار تیم اول بشویم و اصلا برای رفتن به نیمه نهایی خود را آماده کرده بودیم. به این خاطر ‏که حقیقتا دو سال تمام دور از خانواده در اردو بودیم و زحمات زیادی را برای حضور قدرتمند در این مسابقات تحمل کردیم و هرچند که در ‏مرحله اول در گروه سختی قرار گرفتیم اما با اعتماد به نفسی که داشتیم از حریفان نترسیده و به تلاش‌مان ادامه دادیم. ‏

* در دیدار اول با اسپانیا تیم 3 گل جلو افتاد اما در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید.

ـ ما بازی را خوب شروع کردیم و تاکتیک تیم که قرار بود روبه روی اسپانیا اجرا شد جواب داد و سه گل مشابه روی یک برنامه حساب شده به تیم ‏پرقدرت اسپانیا زدیم اما در نیمه دوم به صورت طبیعی ما یک مقدار عقب کشیدیم ولی این طور نبود که آنها را دست کم بگیریم. ‏

* فکر نکردید که به لحاظ بار روانی، 3 بر صفر جلو بودن از قهرمان جهان باعث شد شما نیمه دوم بازی را تا حدودی از دست بدهید؟ ‏

- نه این طور نبود. بالاخره، طبیعی است که تیمی‌ مانند اسپانیا، آن هم در بازی اول برای دفاع از عنوان قهرمانی و حفظ شخصیت خود می‌آید و بالاخره آنها حمله می‌کردند و ما گل خوردیم اما در مجموع بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم. ‏

* برخورد تماشاگران برزیلی در آن بازی با شما چطور بود، آیا از ایران حمایت می‌کردند؟

ـ از آنجا که برزیلی‌ها به نوعی با اسپانیایی‌ها مشکل داشتند و به ویژه با دیدن درخشش فوق‌العاده ما برابر آنها از آن به بعد به جز بازی برابر برزیل، تیم ملی ایران را تشویق می‌کردند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید حدود 4، 5 هزار برزیل در هر بازی ما را تشویق می کردند. ‏

* مقابل لیبی و اروگوئه که مشکل چندانی نداشتید؟‏

ـ بالاخره لیبی قهرمان آفریقا بود و اروگوئه هم تیمی ‌از آمریکای جنوبی که سبک بازی‌اش شبیه برزیل است ما این دو تیم را دست کم ‏نگرفتیم و از آنجا که از این تیم‌ها و البته سایر تیم‌ها شناخت خوبی داشتیم توانستیم نتیجه لازم را بگیریم و هر دو تیم را شکست دهیم. ‏

* و در نهایت به بازی مقابل چک که خیلی حساس بود، به طوری که در پایان بازی خیلی از بچه‌ها و حتی آقای شمس اشک شوق ‏می‌ریختند؟

ـ بازی مقابل چک برای ما در جام جهانی یک فینال بود چرا که با یک برد یا مساوی می‌توانستیم به مرحله بعد رفته و جزو هشت تیم بشویم. به ‏همین خاطر صعود برای ما خیلی مهم بود و اساسا هدف اولیه و اصلی ما هم صعود از این مرحله بود. ‏در این بازی چون تیم چک برای صعود نیاز به برد داشت با قدرت آمد ولی ما پس از چند بدشانسی در گل زدن با یک کرنر از پیش کار شده ‏من گل اول مسابقه را زدم و با همین یک گل نیمه اول تمام شد. در نیمه دوم آنها فشار زیادی روی دروازه ما آوردند و توانستند به گل مساوی ‏دست پیدا کنند. بعد از آن بود که ما بازی را در دست گرفته و 2 بر یک جلو افتادیم اما باز هم آنها به ما گل زدند و در دقایق پایانی چون نیاز ‏به برد داشتند کار تاکتیکی 5 نفره را آغاز کردند که یکی از حملات همه جانبه آنها من با توپ ربایی و یک بغل پا توانستم تیم را به گل ‏پیروزی بازی برسانم و بازی با همان نتیجه 3 بر2 به پایان رسید. ‏ما بعد از 16 سال توانستیم از گروه خود صعود کنیم و این موفقیت کمی ‌نبود. تماشاگران بی امان ما را تشویق می‌کردند و در پایان بازی چند تا از بچه‌ها از خوشحالی، گریه می‌کردند و بعد از صعود البته کار اصلی ما تازه شروع شده بود ‏چرا که از علاقه مردم در ایران به این تیم و طبعا بالا رفتن انتظارات آنها با خبر بودیم و همین مسأله وظیفه ما را سنگین‌تر از قبل می‌کرد. ‏

* و در ادامه بازی شما مقابل برزیل و آن دفاع جانانه از دروازه و باخت ارزشمند یک بر صفر مقابل بهترین فوتسالیست‌های دنیا.‏

ـ در این بازی ما می‌دانستیم که برزیل قهرمان دنیا بوده و با توجه به میزبانی خود همه تیم‌ها را با تفاضل گل بالا شکست داده و اینکه مردم ‏برزیل هم از تیم‌شان فقط انتظار حمله داشتند به این جهت می‌دانستیم که آنها آمده بودند ما را گلباران کنند اما با دفاع خوب تیم ما مواجه ‏شدند. ما برای این بازی در وهله اول آمده بودیم که گل نخوریم هرچند با توجه به خلاقیت فردی بازیکنانمان توانایی گل زدن به برزیل را ‏داشتیم ولی بالاخره تاکتیک ما دفاعی بود و فقط در یک صحنه که آن هم به خاطر عدم تمرکز لازم تیم بود در بقیه دقایق، بازی بسیار خوبی ‏را از خود نشان دادیم و همه بچه‌ها زحمت کشیدند.‏

* پس از این شکست بازی خوبی را مقابل اوکراین به نمایش گذاشتید.

ـ البته ما تجربه بازی مقابل اوکراین را داشتیم و به خوبی می‌دانستیم که تیم قدرتمندی است اما برای بردن به بازی رفتیم و خدا را شکر در ‏این امر موفق بودیم که البته متأسفانه در این بازی سه نفر از بهترین بازیکنانمان را از دست دادیم و تازه این در حالی بود که برای صعود ‏باید ایتالیا، نایب قهرمان جهان را می‌بردیم. ‏

* نبود این بازیکنان در بازی حساس با ایتالیا در روحیه بچه‌ها چه تاثیری گذاشته بود؟! ‏

ـ بالاخره چون ما بازی‌ها را با این بازیکنان آغاز کرده بودیم و در کنار هم به هماهنگی رسیده و خوب بازی می‌کردیم، طبعا خلاء این ‏بازیکنان تاثیر خودش را می‌گذاشت اما با تلاش کادر فنی سایر بچه‌ها به خوبی از جهت روانی برای مقابله با ستاره‌های ایتالیا آماده شدند. ‏

* بالاخره رسیدیم به آخرین بازی شما و ماجرای آن 50 ثانیه تلخ!

ـ ابتدای بازی با ایتالیا را ما بد شروع کردیم و در کمال ناباوری دو گل از این تیم عقب افتادیم ولی در عین حال روحیه‌مان را نباختیم و ‏توانستیم بازی را مساوی کنیم ولی آنها با زدن گل سوم به ما به رختکن رفتند. در نیمه دوم این ما بودیم که بازی را خوب شروع کردیم وحتی ‏‏4 بر 3 جلو افتادیم اما ایتالیا که بازی را از دست رفته می‌دید گل مساوی را دوباره زد. حدود 4 دقیقه به پایان بازی ما پنجمین گل را هم زدیم ‏و تا اینجای کار صعودمان مسجل بود ولی عدم تمرکز در 50 ثانیه مانده به پایان در حالی که ایتالیایی‌ها 5 نفره به ما حمله می‌کردند و ما ‏هم انصافا دفاع خوبی کردیم، باعث شد گل مساوی را دریافت کنیم. بعد از گل مساوی دیگر ما فرصت چندانی نداشتیم و در ‏عین همه شایستگی‌ها مجبور به ترک مسابقات شدیم. ‏

* البته با وجود اینکه شما به جمع چهار تیم پایانی راه نیافتید اما همه مردم و به خصوص رئیس جمهور محترم کار بزرگ شما را ستودند.

ـ بله مردم ما واقعا لطف خود را به بچه‌ها نشان دادند. ما هم به عشق این مردم با تمام وجود بازی کردیم. در اینجا از آقای دکتر احمدی‌نژاد ‏که با پیامشان باعث دلگرمی‌ما شدند، همچنین مهندس علی‌آبادی و نیز از مسئولان کمیته فوتسال آقای ترابیان، آقای شمس سرمربی ‏محترم تیم و دیگر اعضای کادر فنی کمال قدردانی را دارم. ‏

* و برای آینده باید چکار کرد؟



ـ پتانسیل بازیکنان ما در سطح جهانی بالاست و ما با این بازی‌ها این را به خوبی نشان دادیم. در این ‏بین امیدواریم با رسیدگی و حمایت مسئولان بتوانیم در آینده در جمع چهار تیم پایانی مسابقات قرار بگیریم و یقین بدانید که این شدنی ‏است به شرط آن که نگاه مسئولان فدراسیون به فوتسال به عنوان یک رشته جذاب و پرافتخار تغییر کند و از سویی رسانه‌های جمعی نیز ‏توجه و حمایت بیشتری از فوتسال داشته باشند.