اواسط اسفند تا بهار بهترین زمان چیدن کرک بزهاست

حمیدرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: براساس بررسی های صورت گرفته در این موسسه در خصوص کرک بزها مشخص شده است که نوع کرکهای بزها در اواسط اسفندماه تا اواسط بهار به لحاظ نازکی ومرغوبیت در مقایسه با کرکهای چیده شده از بزها در تابستان، از کیفیت بسیار بهتری برخوردار است.

وی افزود: با توجه به ارزش بالای کرک، چیدن کرک بز در اوایل بهار باعث سرماخوردگی و تلف شدن بزها می شود و این کار به طور حتم باید اواخر بهار صورت گیرد.

انصاری با اشاره به اینکه به پرورش دهندگان بز کرکی توصیه شده است که بزهای خود را در زمان مشخص تعیین شده شانه زنی کنند، خاطرنشان کرد: تاکنون دو کارگاه آموزشی در این خصوص برای پرورش دهندگان بز در استان کرمان برگزار شده است که در صورت اجرای روش روش شانه زنی هم مقدار کرک صادراتی کشور افزایش یافته و هم دامداران از درآمد بیشتری برخوردار شوند.

این مسئول یادآور شد: در روش توصیه شده به دارندگان بزهای کرکی آنها باید از نیمه اسفندماه هر پانزده روز یکبار بزها را شانه کرده و کرک های آنها را جمع آوری کنند.

اکنون در کشور 25 میلیون بز نگهداری می شود که یک پنجم آنها بز کرکی هستند.