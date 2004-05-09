احمد قريع : هيچ توجيهي براي به تاخير انداختن زمان تشكيل دولت مستقل فلسطيني وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد قريع در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان تاكيد كرد فلسطينيان همچنان بر ضرورت تشكيل دولت مستقل فلسطيني در موعد آن يعني سال 2005 پافشاري مي كنند و هيچ توجيهي براي تاخير اين تاريخ وجود ندارد.

قريع گفت: بوش در ژوئن 2002 اين تاريخ را اعلام كرد كه در نقشه راه هم آمده است و اميدواريم همه طرفها به تاريخ سال 2005 براي پايان مذاكرات وتشكيل دولت مستقل فلسطيني متعهد باشند واين زمان را به تاخير نيندازند.

وي گفت : ما حدود 20 ماه تا اين زمان فرصت داريم و اين فرصت كافي براي تكميل مذاكرات در مورد مسائل گذشته است.

قريع با اشاره به ديدار آينده خود با كوندوليزا رايس مشاورامنيت ملي آمريكا گفت: در ديدار با رايس سختي و فشاربي حد بر ضد ملت فلسطين به دليل اقدامات اشغالگران اسراييلي و اوضاع نابسامان اقتصادي مردم فلسطين و جلوگيري از سياست هاي غصب حقوق فلسطيني را بررسي خواهد كرد.

وي گفت: ما نامه اي به كميته چهارجانبه نوشتيم كه آماده از سرگيري فوري مذاكرات هستيم اگر اسراييل در اين مورد جدي باشد و آمريكا هم تمايل داشته باشد و كميته هم طرحي داشته باشد مي توانيم در زمان بسيار كوتاهي به توافق دست يابيم.

قريع با اشاره به سخنان شارون و ديگر مقامات رژيم صهيونيستي كه گفته بودند ديگر شريكي به نام فلسطينيان در روند صلح وجود ندارد، گفت : مقوله اينكه گفته مي شود شريكي به نام فلسطينيان در روند صلح وجود ندارد باطل و خارج از اعتبار است و فرار از تعهدات است .

وي در مورد انتخابات محلي در فلسطين گفت : برگزاري انتخابات محلي در ماه ژوئن در مناطق فلسطيني با توجه به نبود فضاي مناسب ود رسايه حضور تانك ها و نظاميان اسراييلي ممكن نيست.

قريع به تهديدهاي اخير رژيم صهيونيستي بر ضد ياسر عرفات اشاره كرد و اظهار داشت : ما واقعا نگران زندگي و سلامت ياسر عرفات هستيم ، دولت اسراييل اطميناني در خصوص آسيب نرساندن به عرفات نمي دهد، ما هشدار مي دهيم هر گونه تعرض به جان عرفات نه تنها خطري بر ضد تمام روند صلح بلكه خطري بر ضد امنيت و ثبات منطقه است، ما خواستار آزادي تحرك عرفات هستيم تا به عنوان رئيس منتخب ملت فلسطين آزادانه فعاليت كند.

وي در مورد اين سوال كه سناريوهايي مانند انتقال عرفات به غزه با ميانجي گري وزيران عرب يا شركت وي در نشست سران عرب مطرح شده است، گفت : حق ابوعمار(ياسرعرفات) است كه به غزه برود و به رام الله برگردد و به طور كلي آزادانه به داخل وخارج فلسطين بدون هرگونه مانعي تراشي از سوي اسراييل سفر كند.

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