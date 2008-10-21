دیدار اعضای تیم ملی فوتسال ایران با " بازیکن پرتوان " فوتبال گل کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر، برای حضور در این رقابتها 200 تیم ثبت نام کردند که از این میان و با قرعه کشی انجام شده 128 تیم به صورت تک حذفی به رقابت پرداختند. در نخستین روز این بازیها " وحید شمسایی " کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران و سفیر نوکیا به همراه محمد هاشم زاده که یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان تیم ملی فوتسال کشورمان در جام جهانی بود، در محل مسابقات حاضر شدند و از نزدیک نظاره گر تلاش بازیکنان محلات بودند.

صحنه ای از برگزاری نخستین روز مسابقات فوتبال گل کوچک تهران

اما نکته حائز اهمیت که توسط مسئولین نوکیا اعلام شد، این است که در دیدار پایانی این رقابتها که روز جمعه هفته جاری در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود ، قهرمان " بازیکن پرتوان" به مصاف تیم منتخب فوتسال که بازیکنان آن را رضا ناصری ، مصطفی نظری ، محمد طاهری ، محمد کشاوز ، محمد هاشم زاده، وحید شمسایی و حمید سوریان تشکیل می دهند، می رود تا دیداری دوستانه و نمایشی را مقابل این تیم برگزار نماید.

نکته دیگر در خصوص فستیوال بازیهای موزیکال این است که از روز سه شنبه ( امروز ) رقابتهای بسکتبال خیابانی با حضور 32 تیم آغاز می شود.

برای حضور در این رقابتها 40 تیم ثبت نام کرده بودند که در قرعه کشی انجام شده 32 تیم انتخاب می شوند تا رقابتهای خود را آغاز کنند.