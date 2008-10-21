400 میلیارد ریال برای پروژه های بستک صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بستک، مسعود قانعی فرد پیش از ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان شهرستان بستک اظهار داشت: در سال جاری و در اقدامی منحصربه فرد 140 پروژه با اعتبار 400 میلیارد ریال در شهرستان بستک در مرحله احداث قرار گرفت که 60 پروژه آن در هفته دولت در بخش های متعدد راه و ترابری، بهداشت و درمان، برق، آب و فاضلاب، آموزش و پرورش و رفاه به بهره برداری رسید و اجری این پروژه ها با سرعت در حال اجراست.

فرماندار بستک ادامه داد: دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی به دست آمده در دولت نهم با ارزش و بر اساس تکیه بر سرمایه های موجود کشور در مسیر تحول و رشد به دست آمده و باید با برنامه ریزی موثر و با پشتکار در کارها عرصه را برای برخورداری و بهره مندی هرچه بیشتر جامعه فراهم کرد.

قانعی فرد گفت: مشکلات حوزه بستک ناشی از انباشتگی نیازها و خواسته ها بود اما طی سالهای اخیر تنها در شهرستان بستک بیش از 620 واحد مسکونی با پیشرفت کاری 20 درصد در حال احداث و اجراست و تاثیر قابل قبولی نیز در مهار گرانی مسکن در جامعه داشته است.

وی عنوان کرد: در نظام جمهوری اسلامی هر کس بیشتر به مردم خدمت کند و در خدمت خود صداقت و انصاف را سرلوحه قرار دهد شایسته مدیریت است و در غیر این صورت باید جای خود را به خدمتگزار بهتری بدهد.