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۳۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

400 میلیارد ریال برای پروژه های بستک صرف شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بستک هرمزگان گفت: در سال جاری 140 پروژه با اعتباری برابر 400 میلیارد ریال در شهرستان بستک به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بستک، مسعود قانعی فرد پیش از ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان شهرستان بستک اظهار داشت: در سال جاری و در اقدامی منحصربه فرد 140 پروژه با اعتبار 400 میلیارد ریال در شهرستان بستک در مرحله احداث قرار گرفت که 60 پروژه آن در هفته دولت در بخش های متعدد راه و ترابری، بهداشت و درمان، برق، آب و فاضلاب، آموزش و پرورش و رفاه به بهره برداری رسید و اجری این پروژه ها با سرعت در حال اجراست.

فرماندار بستک ادامه داد: دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی به دست آمده در دولت نهم با ارزش و بر اساس تکیه بر سرمایه های موجود کشور در مسیر تحول و رشد به دست آمده و باید با برنامه ریزی موثر و با پشتکار در کارها عرصه را برای برخورداری و بهره مندی هرچه بیشتر جامعه فراهم کرد.

قانعی فرد گفت: مشکلات حوزه بستک ناشی از انباشتگی نیازها و خواسته ها بود اما طی سالهای اخیر تنها در شهرستان بستک بیش از 620 واحد مسکونی با پیشرفت کاری 20 درصد در حال احداث و اجراست و تاثیر قابل قبولی نیز در مهار گرانی مسکن در جامعه داشته است.

وی عنوان کرد: در نظام جمهوری اسلامی هر کس بیشتر به مردم خدمت کند و در خدمت خود صداقت و انصاف را سرلوحه قرار دهد شایسته مدیریت است و در غیر این صورت باید جای خود را به خدمتگزار بهتری بدهد.

کد مطلب 769275

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