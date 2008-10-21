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۳۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

زیدان از مکسس دفاع کرد

زیدان از مکسس دفاع کرد

زین الدین زیدان بار دیگر از فیلیپ مکسس، مدافع تیم ملی فوتبال فرانسه دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گل، فیلیپ مکسس در حال حاضر در تیم رم جایگاه متزلزلی دارد و مربیان تیم ملی فرانسه هم نظر مساعدی نسبت به این بازیکن ندارند.

زیدان در این خصوص گفت: اینکه می بینم بازیکنی با کیفیت بالای مکسس به خاطر انجام یک بازی بد، زیر تیغ انتقادات قرار می گیرد، آزارم می دهد. مکسس بخشی از آینده فوتبال فرانسه است و می تواند تا 10 سال پیراهن تیم ملی این کشور را به تن داشته باشد.

مکسس در شکست 4 بر صفر رم مقابل اینتر به دلیل محرومیت در زمین حضور نداشت اما او تیم رم را در دیدار چهارشنبه شب مقابل چلسی در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا همراهی خواهد کرد.

کد مطلب 769304

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