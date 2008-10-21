راهیابی 40 اثر به بخش نهایی جشنواره ذکر و ذاکرین کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی ظهر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره اظهار داشت: 40 اثر به بخش نهایی جشنواره کشوری رضوی ذکر و ذاکرین در استان کردستان راه پیدا کرده اند.

وی افزود: از میان آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره سراسری رضوی که بخش ذکر و ذاکرین آن در استان کردستان برگزار می شود 40 اثر از استان های تهران، مازندران، لرستان، مرکزی، کرمانشاه، کردستان، یزد، مرکزی و ... به بخش پایانی راه یافته اند.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: جشنواره ذکر و ذاکرین 15و 16 آبان ماه مصادف با دهه کرامت یعنی دهم ولادت حضرت معصومه(س) و بیستم ولادت امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

وی گفت: این جشنواره در سه بخش آوا و نوای رضوی، تک نمای فرهنگ رضوی و نمایشگاه یادمان ذکر رضوی برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان کردستان یادآور شد: بخش نوای رضوی این جشنواره در قالب سازهای کوبه‌ای شامل دف، سازهای بادی شامل نقاره، نی، شمشال و بالابان و سازهای مضرابی شامل تار، دو تار، سه تار، سنتور برگزار می‌شود.

احمدی عنوان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی، محافل انس با قرآن، جشن کرامت در مساجد و تکایای استان و ایستگاه های صلواتی از جمله برنامه هایی است که در طول دهه کرامت در کردستان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، جشنواره امام رضا(ع) با حضور مداحان و هنرمندان کشور در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار خواهد شد.