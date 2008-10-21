به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن خدایی پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران افزود: کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با برنامه ریزی های انجام شده طی روزهای 21 تا 29 آبان ماه به استقبال هفته کتاب می روند.

وی خاطرنشان کرد: روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به ترتیب 22 و 23 آبان ماه در کتابخانه های درجه سه و چهار ثبت‌نام از اعضا به‌صورت رایگان خواهد بود و در بقیه کتابخانه‌ها ثبت‌نام در این ایام به ‌صورت نیم ‌بها است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در ادامه از کلیه مسئولان کتابخانه‌های کلانشهر تبریز و سایر شهرستان‌ها خواست برنامه‌های خود را در رابطه با هفته کتاب به نهاد کتابخانه‌های عمومی استان ارسال نمایند تا برنامه‌های این هفته به ‌نحو احسن به‌ مرحله اجرا درآید.