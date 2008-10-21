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۳۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

کتابخانه‌های آذربایجان شرقی رایگان عضو می پذیرند

کتابخانه‌های آذربایجان شرقی رایگان عضو می پذیرند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی گفت: روزهای 22 و 23 آبان ماه جاری کتابخانه‌های درجه دو و سه استان از علاقمندان به عضویت به صورت رایگان ثبت نام می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن خدایی پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران افزود: کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با برنامه ریزی های انجام شده طی روزهای 21 تا 29 آبان ماه به استقبال هفته کتاب می روند.

وی خاطرنشان کرد: روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به ترتیب 22 و 23 آبان ماه در کتابخانه های درجه سه و چهار ثبت‌نام از اعضا به‌صورت رایگان خواهد بود و در بقیه کتابخانه‌ها ثبت‌نام در این ایام به ‌صورت نیم ‌بها است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در ادامه از کلیه مسئولان کتابخانه‌های کلانشهر تبریز و سایر شهرستان‌ها خواست برنامه‌های خود را در رابطه با هفته کتاب به نهاد کتابخانه‌های عمومی استان ارسال نمایند تا برنامه‌های این هفته به ‌نحو احسن به‌ مرحله اجرا درآید.

کد مطلب 769395

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