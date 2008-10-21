به گزارش خبرنگار مهر در بناب، محمدمهدی بحرینی پیش از ظهر امروز در حاشیه راه اندازی دومین دستگاه مکانیزه برگ زن و برداشت پیاز در کشور در شهرستان بناب افزود : امسال سطح زیرکشت محصولات سیفی و سبزی کشور به میزان 20 هزار هکتار کاهش یافته بود اما با این حال 10 درصد افزایش تولید در این زمینه شاهد هستیم.

وی میزان کل برداشت سیفی جات و سبزیجات امسال را در کشور 5/22 میلیون تن اعلام کرد و گفت: این میزان برداشت مرهون تلاش مجموعه پرسنل و کارشناسان جهاد کشاورزی و استفاده از بذرهای مناسب و استاندارد و بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشار و کودهای بیولوژیک و ریزمغزی ها می باشد.

بحرینی به وضعیت برداشت محصول سیب زمینی در کشور اشاره کرد و گفت: امسال این محصول 7 هزار و 400 هکتار سطح زیرکشت زمین های کشاورزی را به خود اختصاص داده بود و این میزان کمتر از مقدار پیش بینی شده و معمول بود؛ اما با این حال خوشبختانه 18 درصد افزایش برداشت محصول داشتیم و در مجموع امسال 5 میلیون تن سیب زمینی به دست آمده است.

مدیرکل سیفی جات و سبزیجات وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال که برای کنترل و جلوگیری از آبیاری غیربهداشتی و غیراصولی محصولات کشاورزی و در نتیجه تولید محصول آلوده و غیراصولی در کشور توسط کشاورزان، چه اقداماتی انجام شده است، اظهار داشت: امسال نه تنها در زمینه تولید غیربهداشتی سیفی جات و سبزیجات مشکلی نداشتیم؛ بلکه اگر چنین موردی نیز مشاهده شود به شدت با آن برخورد می شود و حتی امسال درصد باقی مانده سموم و ناخالصی در محصولات به حداقل ممکن رسیده است.

وی در خصوص برنامه های آن اداره کل برای فرآوری صحیح و صادرات محصولات کشاورزی گفت: اگر محصولات کشاورزی به صورت بسته بندی و سورتینگ اصولی صادر شود، ارزش افزوده و قیمت مناسبی خواهد داشت.

بحرینی اضافه کرد: هم اکنون در زمینه فراوری سبزیجات خشک و منجمد سرمایه گذاری و فعالیت چشمگیری در کشور در حال انجام است که صادرات آن را نیز با استقبال گسترده روبه رو کرده است و در این نوع فرآوری ضمن بالا رفتن مدت زمان نگهداری آن بدون تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی محصول، نقش خوبی را در صادرات اصولی سبزیجات ایفا می کند.