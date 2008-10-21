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۳۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

امسال خسارت جدی به باغات انار و پسته مهریز وارد شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهریز از وارد شدن خسارت 60 درصدی به باغات انار این شهرستان به دلیل خشکسالی امسال، سرمازدگی سال گذشته و از همه مهمتر آفت کرم گلوگاه خبر داد.

علی زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: میزان برداشت انار در سالهای گذشته از 300 هکتار باغات زیر کشت این شهرستان، شش هزار و 750 تن بوده است اما امسال این میزان حدود سه هزار تن برآورد می شود.

وی خسارات وارده از طریق کرم گلوگاه انار را 35 درصد و سرمازدگی و خشکسالی را 25 درصد نسبت به سال گذشته اعلام کرد.

زارع زاده خاطرنشان کرد: باغداران مهریزی آموزشهای لازم در زمینه جمع آوری محصولات آسیب دیده و از بین بردن آنها را دریافت کرده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز همچنین از سرمازدگی 80 درصدی محصولات پسته این شهرستان در سال جاری خبر داد و افزود: سرمازدگی به دیگر محصولات باغی و زراعی این شهرستان نیز خسارت 40 تا 50 درصدی وارد کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از خشکی 124 حلقه از چاههای منطقه بهادران مهریز و کم آبی شدید 30 حلقه چاه دیگر در این منطقه خبر داد.

کد مطلب 769430

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