امسال خسارت جدی به باغات انار و پسته مهریز وارد شد

علی زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: میزان برداشت انار در سالهای گذشته از 300 هکتار باغات زیر کشت این شهرستان، شش هزار و 750 تن بوده است اما امسال این میزان حدود سه هزار تن برآورد می شود.

وی خسارات وارده از طریق کرم گلوگاه انار را 35 درصد و سرمازدگی و خشکسالی را 25 درصد نسبت به سال گذشته اعلام کرد.

زارع زاده خاطرنشان کرد: باغداران مهریزی آموزشهای لازم در زمینه جمع آوری محصولات آسیب دیده و از بین بردن آنها را دریافت کرده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز همچنین از سرمازدگی 80 درصدی محصولات پسته این شهرستان در سال جاری خبر داد و افزود: سرمازدگی به دیگر محصولات باغی و زراعی این شهرستان نیز خسارت 40 تا 50 درصدی وارد کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از خشکی 124 حلقه از چاههای منطقه بهادران مهریز و کم آبی شدید 30 حلقه چاه دیگر در این منطقه خبر داد.