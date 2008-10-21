موافقت پرز با تمدید مهلت تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "شیمون پرز" مهلت تشکیل کابینه اسرائیل را به مدت 14 روز دیگر تمدید کرد.

بر اساس این گزارش، "زیپی لیونی" بعد از ظهر روز گذشته به مدت 20 دقیقه با پرز دیدار و در این جلسه درخواست خود برای تمدید مهلت تشکیل کابینه را مطرح کرده است.

بر اساس قوانین موجود در رژیم صهیونیستی، مهلت ابتدایی 28 روزه لیونی برای تشکیل کابینه روز گذشته به پایان رسید و با توجه به این مطلب که رئیس جدید حزب کادیما هنوز موفق به تشکیل کابینه نشده از همین رو درخواست تمدید مهلت اولیه را کرده است.

روز یکشنبه 28 مهر ماه روزنامه هاآرتص اعلام کرده بود که لیونی قصد دارد از پرز بخواهد تا این زمان را به مدت سه هفته دیگر تمدید کند.

برهمین اساس، لیونی تا کنون موفق شده با حزب کار به رهبری "ایهود باراک" به توافق برسد اما مذاکرات وی با احزاب "شاس" و "یهدوت هتوراه" تا کنون بی نتیجه بوده است.

به گفته یکی از نزدیکان لیونی، احتمال آن هست که کابینه جدید در تاریخ 27 اکتبر ( 6 آبان ) یعنی زمانی که کنیست فصل زمستانی خود را آغاز می کند معرفی شود. تشکیل کابینه توسط لیونی توسط لیونی امری غیر ممکن نیست و ممکن است که وی بتواند با ائتلاف با 59 و یا 60 نماینده کابینه را تشکیل دهد. در این میان ائتلاف با حزب "مرتز" نیز دور از ذهن نیست.

این در حالی است که باراک تهدید کرده در صورتی که در کمیته انتصاب قضایی نفرات بیشتری از حزبش حضور نداشته باشند ائتلاف با لیونی را ترک می کند.