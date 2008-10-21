نقش رهبران دینی در کاهش چالشهای اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه، توریا احمد عبید، مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اظهار داشت که شبکه جهانی بین ادیان در توسعه جععیت دربرگیرنده اعضای مسلمان، مسیحی، یهودی، هندو، بودائی و سیک است که در رابطه با موضوعات حائز اهمیت چون ایدز و اطمینان از تساوی زنان بحث می کنند.

عبید در مراسم افتتاحیه همایش جهانی سازمانهای دینی درباب جمعیت و توسعه گفت: آیا این اخلاقی است که زنان هر دقیقه در طول تولد فرزندان خود از دنیا بروند درحالی که ما می‌دانیم که چه چیزی می‌تواند آنها را نجات دهد؟ آیا این اخلاقی است که رنج یک زن که مورد تجاوز قرار گرفته طولانی شود و تمام زندگی خود با شرمندگی و لکه ننگ سپری کند؟ آیا این اخلاقی است که دختری را از فرصتهایی محروم کنیم که یک پسر در همان سن از آن برخوردار است؟

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از دهه 1970 با بیش از 400 سازمان دینی در 100 کشور جهان همکاری کرده است و این همایش در استانبول نتیجه مسیری است که از دسامبر سال 2008 درافریقای جنوبی تاکنون طی شده است.

وی در جمع رهبران دینی گفت: ما از نظر اخلاقی، اجتماعی و سیاسی وظیفه داریم تا با شبکه‌های متبوع خود فعالیت کنیم و از این منابع برای رفاه انسان و خیر مشترک استفاده کنیم.

مصطفی سیریتش مفتی استانبول گفت که رهبران دینی در این رابطه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند و فعالیت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد مورد حمایت مسلمانان قرار دارد.

جوزی تی راهبه مسیحی مدیر اجرایی مرکز مطالعات زنان در نیجریه اطهار داشت که مشاهده این امر که 60 سال پس از بیانیه جهانی حقوق بشر، زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان هنوز هم رنج می‌کشند دردناک است.

شعبان موباجه مفتی اوگاندا اظهار داشت که سیاستمداران بدون رهبران دینی موفق نمی‌شوند.

این همایش دیروز دوشنبه 29 مهر آغاز و امروز سه‌شنبه 30 مهر ماه خاتمه خواهد یافت.