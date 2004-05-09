فارغ التحصيلي بيش از 3600 دانشجوي تحت حمايت كميته امداد

به گزارش خبرگزاري مهر، حميد رضا ترقي با اشاره به اختصاص 5 ميليارد تومان اعتبار به بخش دانشجويي در سال 83 ، گفت: در سال جاري بيش از 32 هزار نفر از اين دانش اموزان به مقطع پيش دانشگاهي راه يافته اند و41 هزار و 570 نفراز آنان نيز فارغ التحصيل شده اند.

وي افزود: در سال 82 ، 160 ميليارد ريال اعتبار دولتي و40 ميليارد ريال از محل درآمدهاي مردمي براي ارتقاء سطح فرهنگي خانواده هاي تحت پوشش هزينه شده است.

وي خاطر نشان كرد: د رحادثه بم 116 دانش آموز و62 دانشجوي تحت پوشش اين نهاد كشته شده اند كه اميدواريم دانشگاه پيام نور نسبت به اخذ ديه دانش جويان ساكن خوابگاه كه بيمه بوده اند اقدام كرده وآن را به بازماندگان آنها پرداخت نمايد.