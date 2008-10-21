شمشیربازان نوجوان و جوان ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله از اردوی تیم شمشیربازی دختران و پسران ایران در دو رده سنی نوجوانان و جوانان از 24 مهر ماه آغاز و روز گذشته به پایان رسید. با پایان یافتن این اردو، ملی پوشان کشورمان عصر امروز ساعت 17 عازم سئول پایتخت کره جنوبی می شوند.

این تیم مدعی نایب قهرمانی انفرادی و تیمی اسلحه سابر در آسیاست که با ترکیب مهدی صرام، مسعود فتوحی، محمد فتوحی، علی اسماعیل‌زاده و فززاد باهر(اسلحه سابر)، عبدالله سراجیان، محمد رحیمی، احمد هادی مشهدیان و حجت حکیمیان (اسلحه اپه)، شروین طلوعی و امید زمان( اسلحه فلوره) در بخش مردان عازم این پیکارها می شود.

در بخش بانوان نیز فرنوش علیپور(اسلحه فلوره)، آیسان قمصری (اسلحه سابر)، عطیه السادات شفیعی و اعظم بختی (اسلحه اپه) ترکیب تیم بانوان را در این رقابت‌ها تشکیل می دهند.

شمشیربازان کشورمان را سید حسین عبدی، پیمان فخری ومریم آچاک به عنوان مربی و عبدالرضا میر شفیعی و زهره کردگاری به عنوان سرپرست همراهی می کنند.

رقابت‌های قهرمانی شمشیربازی نوجوانان و جوانان آسیا از سوم آبان ماه در کره جنوبی آغاز می شود.