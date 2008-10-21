شمال شرق تهران متحول می شود

به گزارش خبرگزار مهر، مهندس علیرضا جاوید شهردار منطقه طی بازدید میدانی از پروژه های در دست اقدام منطقه چهار اظهار داشت: در حال حاضر 46 طرح عمرانی، ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی در منطقه چهار در دست اقدام است که با اتمام و بهره برداری از این پروژه ها ضمن افزایش سرانه های فرهنگی و ورزشی، تحولات چشمگیری در منطقه 4 ایجاد خواهد شد که در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است.

وی افزود: منطقه چهار از لحاظ جمعیت و وسعت در راس مناطق 22 گانه قرار گرفته است اما زمانی که این جمعیت و مساحت را با امکاناتی که در منطقه چهار مقایسه می کنیم، می بینیم که این منطقه از لحاظ امکانات فرهنگی اجتماعی و ورزشی در سطح پایینی به نسبت بعضی از مناطق قرار گرفته است.

جاوید تصریح کرد: امسال بالغ بر 110 میلیارد تومان در قالب اعتبارات عمرانی به منطقه چهار اختصاص یافته که این مبلغ نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

وی از مهمترین پروژه های ورزشی منطقه چهار را به احداث 3 ورزشگاه بزرگ ذکر کرد و گفت : پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی بوستان صدف در حاشیه بزرگراه امام علی (ع) در محله مبارک آباد، ورزشگاه معلولین شهرک حکیمیه، ورزشگاه سراج و احداث و بازسازی مجموعه ورزشی شهدای مبارک آباد و احداث چمن مصنوعی در آن از جمله پروژه هایی هستند که عملیات اجرایی آنها آغاز شده و با جدیت دنبال می شود.

جاوید افزود: با توجه به کمبود سرانه فرهنگی و اجتماعی در این منطقه، عملیات احداث 3 کتابخانه بنامهای سیروس فرزانه در گلستان پنجم پاسداران، حکیمیه در بلوار بهار حکیمیه ، پلیس در بوستان پلیس از جمله پروژه های فرهنگی و اجتماعی منطقه چهار است.

شهردار منطقه چهار در ادامه به احداث بزرگترین پارکینگ طبقاتی شمال شرق تهران اشاره کرد وگفت: پارکینگ طبقاتی شهرداری منطقه چهار با ظرفیت 400 خودرو و بخش های اداری در مجاورت ساختمان اصلی منطقه در حال احداث است تا کنون 2 فاز آن به بهره برداری رسیده و امید می رود تا پایان امسال به طور کامل به بهره برداری برسد.