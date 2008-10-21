لاریجانی تهران را به مقصد منامه ترک کرد / برنامه سفر رئیس مجلس به بحرین

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی لاریجانی در فرودگاه مهرآباد با بدرقه محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور ، محمد حسن ابوترابی فرد و ‌محمدرضا باهنر نائبان رئیس مجلس،‌ همچنین روئسای کمیسیون های تخصصی نهاد قانونگذاری تهران را ترک کرد.

رئیس مجلس در این سفر قرار است با پادشاه ، ولیعهد، نخست وزیر ، وزیرخارجه و روسای دو مجلس نمایندگان و شورای بحرین دیدار و گفتگو داشته باشد.

درسفر رئیس مجلس شورای اسلامی به بحرین، سردارسرلشگر رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، شهیدی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امورخارجه، امیدوار رضایی نماینده مسجد سلیمان، محمد آشوری تازیانی نماینده بندرعباس، جلالیان نماینده دیر و کنگان ، ناصر سودانی نماینده اهواز و نیره اخوان بیطرف نماینده اصفهان وی را همراهی خواهند کرد.

قرار است در این سفر دو روزه علاوه بر گفتگو در خصوص روابط کلان دو کشور در زمینه همکاری های دو جانبه و منطقه ای ، جلسات مذاکرات رسمی پارلمانی برگزار وطی آن راههای فعال نمودن همکاری بین مجالس دوکشور مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

هیئت پارلمانی ایران همپنین قرار است در این سفر با تنی چند از مسئولین عالیرتبه بحرینی و برخی از نهادها و سازمانهای رسمی کشور ملاقات نماید. این هیات فردا چهارشنبه نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندگان رسانه های داخلی وخارجی شرکت خواهد کرد .

لازم به یاداوری است که "خلیفه الظهرانی" رئیس مجلس نمایندگان بحرین قبلا اظهار نموده بود که سفر هیئت بلند پایه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اهمیت آن در خدمت به منافع دو ملت و دو کشور مسلمان در پرتو شرایط خاص منطقه، و با توجه به روابط مستحکم، تاریخی، سیاسی و پیوندهای مشترک فیمابین، مورد توجه و اهتمام رهبری بحرین و مجلس نمایندگان قرار دارد.