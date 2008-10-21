امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان پدافند غیرعامل و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تفاهم نامه که به امضای سردار سرتیپ غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و سردار سرتیپ پاسدار میرفیصل باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس رسیده است، نحوه پشتیبانی از رزمندگان در زمان بحران، مدیریت و اداره مردم در شرایط بحران، حفظ زیرساخت های حیاتی و حساس کشور و هدایت افکار عمومی برای پایداری به عنوان اهداف این تفاهم نامه تعریف شده است.

در این تفاهم نامه که در شش ماده تنظیم شده است بر همکاری های ستادی، آموزشی-پژوهشی، فنی و خبری بین این دو نهاد تأکید شده است.

بر اساس این تفاهم نامه همکاری، به منظور تقویت زمینه های فرهنگ سازی و اطلاع رسانی پیرامون پدافند غیرعامل، بنیاد با تشکیل گروه ویژه پدافند غیرعامل در مناسبت های خاصی مانند هفته دفاع مقدس، سوم خرداد، کاروان راهیان نور و... اقدامات لازم را در عرصه های مختلف پدافند غیرعامل با هدف فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن به عمل می آورد و گروه ویژه ای مسئولیت فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی و نیز تهیه مطالب خبری و طراحی عملیات روانی نرم پیرامون پدافند غیرعامل را در چارچوب عملکرد سازمان یاد شده بر عهده خواهند داشت.