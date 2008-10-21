به گزارش خبرنگار مهر، درب های ورزشگاه قدس همدان از ساعت 10 صبح امروز به روی علاقمندان دو تیم پاس و استقلال باز شد و تا 3 ساعت مانده به آغاز بازی این دو تیم ورزشگاه اصلی همدان مملو از تماشاگر بود.

* بازار سیاه بلیت در اطراف ورزشگاه قدس همدان داغ بود. بلیت بازی پاس - استقلال حتی به پنج هزار تومان هم رسیده بود.

* بیش از 20 خبرنگار و عکاس از تهران برای پوشش خبری و تصویری بازی پاس همدان - استقلال تهران به ورزشگاه قدس همدان آمده بودند. اعزام تعدادی از این خبرنگاران به همت باشگاه پاس صورت گرفته بود.

* غلامحسین مظلومی و رضا حسن زاده به همراه جمعی از طرفداران قدیمی تیم فوتبال استقلال مهمان باشگاه پاس در این بازی بودند.

* خسروحیدری، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پاس همدان صبح امروز با کاظم اولیایی تماس گرفت و برای همراهی آبی پوشان تهرانی در این بازی از وی اجازه گرفت.

* فرماندارهمدان، امیررضا واعظ آشتیانی، علی انصاری، کاظم اولیایی، غلامحسین مظلومی و تنی چند از مسئولان استان همدان برای تماشای بازی پاس - استقلال به ورزشگاه قدس آمده بودند.

* با وجود آنکه ورزشگاه قدس همدان از ساعت‌ها پیش از آغاز مسابقه پاس - استقلال مملو از تماشاگر بود، تماشاگران علاقمند به دو تیم برای تماشای بازی به ورزشگاه می آمدند. آنها با گذشت دقایقی از آغاز مسابقه پشت دربهای ورزشگاه قدس تجمع کرده بودند. تعداد تماشاگرانی که پشت درب ورزشگاه قدس همدان حضور داشتند به بیش از پنج هزار نفر می رسید.

* در بیشتر شهرستان‌ها جایگاه ویژه خبرنگاران شرایط ایده الی ندارد و در این جایگاه به جای اهالی مطبوعات و رسانه ها مهمان های ویژه تیم میزبان دیده می شود. این بار هم جایگاه خبرنگاران ورزشگاه قدس همدان پر بود از افراد غیرخبرنگار! خبرنگارانی که از تهران به همدان آمده بودند، حق ورود به این جایگاه را نداشتند و ناچار بودند علاوه بر تحمل رفتارهای ناشایست حراست ورزشگاه در شرایطی نامساعد خبر و گزارش تهیه کنند.

* پیش از آغاز مسابقه مطابق معمول مربیان و بازیکنان دو تیم باهم روبوسی کردند و تعارفات خاص بازیهای داخلی کشورمان را به جا آوردند.

* سکوهای ورزشگاه قدس همدان بصورت مساوی در اختیار هواداران دو تیم استقلال و پاس همدان قرار داشت.

* زمانی که علی علیزاده در نیمه اول برای پرتاب اوت اقدام کرد، تعدادی از تماشاگران منتسب به تیم پاس با پرتاب سنگ و اشیا مختلف برای او مشکل‌ساز شدند. با دخالت منصور پورحیدری ، هواداران تیم پاس دست از این کار کشیدند. ناظر بازی پاس - استقلال پس از وقوع این اتفاق به منصور پورحیدری مدیرفنی و سرپرست تیم پاس تذکر داد.

* یگان ویژه شهر همدان برای برگزاری این بازی همکاری خوبی را با تربیت بدنی و هیئت فوتبال استان همدان داشت.

* فرهاد مجیدی که در فهرست 18 نفره استقلال جای نداشت از جایگاه ویژه تماشاگران ورزشگاه قدس بازی تیمش را به تماشا نشست.

* در پایان مسابقه پاس - استقلال، امیر قلعه نویی نزد نیمکت نشینان پاس رفت و به آنها خسته نباشید گفت.