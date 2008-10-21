طرح تحول اقتصادی فراریان مالیاتی و قاچاقچیان کالا را گرفتار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، مرتضی تمدن امروز در همایش "تبیین سیاستها و عملکرد دولت نهم" در جمع مسئولان و جمعی از مردم ساوجبلاغ در مصلای شهر هشتگرد اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی با اصلی ترین نیازهای مردم در زندگی ارتباط مستقیم دارد و هدف آن کاستن از وجوهی است که تا کنون به عنوان یارانه به بعضی کالاها و خدمات داده می شد.

وی افزود: برخی تصور می کنند با اجرای طرح تحول اقتصادی قیمت خدمات شهری افزایش زیادی خواهد یافت در حالیکه چنین نیست و در واقع با محاسبات دقیق، مبلغ تمام شده برای آنها محاسبه و اجرایی می شود.

تمدن عنوان کرد: حضور رئیس جمهور به همراه هیئت دولت در استانها و شهرهای کشور موجب آشنایی مسئولان با مشکلات منطقه می شود و در هنگام تشکیل جلسه هیئت دولت به مصوباتی برای حل مشکلات آن منطقه می انجامد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات شهرستان ساوجبلاغ در ابعاد مختلف بیان داشت: بیکاری از مشکلات شهرستان ساوجبلاغ است و هنگام سفر رئیس جمهور راه اندازی شهرکهای صنعتی و گسترش شهرکهای صنعتی موجود از مصوبات هیئت دولت بوده است.

وی تصریح کرد: کمبود نانوایی نیز یکی دیگر از مشکلات جدی شهرستان بوده که در این راستا احداث و راه اندازی 50 باب نانوایی در دستور کار قرار دارد و تا کنون هفت باب نانوایی راه اندازی شده و برای جانمایی و احداث باقی نانوایی ها پیگیر هستیم.

تمدن تاکید کرد: رئیس جمهور برای پیگیری اجرای مصوبات، ستادهای پیگیری در استانداریها، هیئت دولت و نهاد ریاست جمهوری تشکیل داده که وظیفه آنها پیگیری روند اجرای مصوبات است و هیچ مصوبه ای بر روی زمین نخواهد ماند.

وی عنوان کرد: امروز رئیس جمهور در منطقه عسلویه پروژه های بزرگ نفت و گاز را افتتاح می کنند و تعداد زیادی در این مکان می توانند به کار مشغول شوند.

استاندار تهران ابراز داشت: افتخار مسئولان این شهرستان خدمت بدون ریاست و اکنون که سفر دوم رئیس جمهور در پیش است همه مسئولان مهیا شوند و تا برنامه های دولت نهم با موفقیت انجام شود و به بهره برداری برسد.