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۳۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

360 سرای دامداری دایر در جنگل های غرب مازندران وجود دارد

360 سرای دامداری دایر در جنگل های غرب مازندران وجود دارد

ساری - خبرگزاری مهر : مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران گفت: تنها حدود 360 سرای دامداری در جنگل های این منطقه باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد انگورج عصر سه شنبه در جلسه حفاظت از اراضی طبیعی غرب مازندران در نوشهر افزود: این نهاد در یک قدیمی پایان دادن طرح محوری خروج دام از جنگل در این حوزه است.

وی اظهار داشت: در بررسی های به عمل آمده در خرداد ماه امسال جنگل های این منطقه با تعیین موقعیت سراهای دامداری با جی پی اس و انتقال اطلاعات به سیستم جی آی اس مشخص شد.

وی خاطر نشان کرد: حفاظت و رفع تعارضات جنگل در جنگل های غرب مازندران با ظرفیت و استعداد مناسب در بهره برداری ها نباید فراموش شود.

به گفته انگورج، اولین اولویت حفاظت و صیانت از منابع جنگلی رفع تعارض دام و جنگل است.

مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران بیان داشت : اگر گره های پیش روی اجرای طرح محوری خروج دام از جنگل باز شود تحقق این هدف دور از ذهن نیست.

وی اضافه کرد: اکنون 210 هکتار از مساحت جنگل های منطقه زیرپوشش مدیریت علمی و فنی طرح جنگلداری است.

وسعت جنگل ها و مراتع غرب مازندران، 620 هزار هکتار است.

کد مطلب 769554

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