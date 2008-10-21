کارشناسان مسکن 9 استان کشور با فناوریهای نوین ساختمان آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره آموزشی 38 کارشناس از استان های مازندران، گلستان، قم، سمنان، خراسان شمالی، اردبیل، گیلان، قزوین و زنجان جدیدترین فناوری های ساختمان را آموزش دیدند.

این دوره که از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی مازندران صورت گرفت با هدف آشنایی جامعه مهندسین مسکن با نوآوری ها برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تاریخچه و تحولات فناوری نوین در ایران، فرآیند ارزیابی فن آوری نوین در صنعت ساختمان و انتظارات تعیین شده، معرفی برخی از فناوری های مطرح در ساخت و ساز کشور، سیستم های نوین و عملکرد سازه ای در مناطق لرزه خیز مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

این دوره ها با حضور اساتید برجسته مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شد.