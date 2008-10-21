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۳۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۰

کارشناسان مسکن 9 استان کشور با فناوریهای نوین ساختمان آشنا شدند

کارشناسان مسکن 9 استان کشور با فناوریهای نوین ساختمان آشنا شدند

ساری - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی آشنایی با فناوری نوین ساختمان، عصر چهارشنبه در هتل تلار قائم شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره آموزشی 38 کارشناس از استان های مازندران، گلستان، قم، سمنان، خراسان شمالی، اردبیل، گیلان، قزوین و زنجان جدیدترین فناوری های ساختمان را آموزش دیدند.

این دوره که از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی مازندران صورت گرفت با هدف آشنایی جامعه مهندسین مسکن با نوآوری ها برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تاریخچه و تحولات فناوری نوین در ایران، فرآیند ارزیابی فن آوری نوین در صنعت ساختمان و انتظارات تعیین شده، معرفی برخی از فناوری های مطرح در ساخت و ساز کشور، سیستم های نوین و عملکرد سازه ای در مناطق لرزه خیز مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

این دوره ها با حضور اساتید برجسته مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شد.

کد مطلب 769560

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