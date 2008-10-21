جشنواره گل همدان به سود آبی ها تمام شد / صعود یک پله ای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با دیدار تیم های پاس همدان و استقلال تهران در ورزشگاه قدس همدان آغاز شد. در این دیدار که به قضاوت محسن ترکی و در حضور بیش از 8 هزار تماشاگر برگزار شد، تیم فوتبال استقلال موفق شد نیمه اول را با تنها گل دقیقه 29 علی علیزاده به سود خود به پایان برساند.

در شروع نیمه دوم تیم فوتبال پاس همدان در دقیقه 48 توسط محمد غلامی به گل تساوی دست پیدا کرد اما درخشش مجتبی جباری و سیاوش اکبرپور در این نیمه پیروزی را نصیب شاگردان امیر قلعه نویی کرد. استقلالی ها در نیمه دوم دو بار در دقایق 72 و 74 توسط مجتبی جباری و یک بار در دقیقه 90 توسط آرش برهانی به سه گل دیگر دست پیدا کردند.

در حالیکه این دیدار پنج دقیقه وقت اضافه در نیمه دوم داشت حنیف عمران زده موفق شد در دقیقه 94 دومین گل پاس همدان را به ثمر برساند اما در پایان این استقلال بود که با پیروزی 4 بر 2 خود را به صدر جدول نزدیک کرد.

در این دیدار محسن ترکی به محمدرضا مامانی ، جوزف ادیشون ، اویس کردجهان و اسماعیل نظری از پاس همدان و حسین کاظمی و خسو حیدری در استقلال کارت زرد نشان داد.

استقلال با این پیروزی 18 امتیازی شد و با یک پله صعود به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد. این نخستین پیروزی خارج از خانه این فصل استقلال بود. این تیم در سه دیدار قبلی که در خارج از خانه برگزار کرده بود برابر تیم های صباباتری ، پگاه گیلان و مس کرمان شکست خورده بود.