پیام 10 نفره ابومسلم را شکست داد / ذوب آهن صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 3 دیدار دیگر پیگری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال ذوب آهن برابر میزبان خود مقاومت سپاسی پیروز شد تا با 24 امتیاز به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کند.

در این دیدار که در ورزشگاه حافظیه شیراز و با قضاوت غلامرضا جباری برگزار شد، ایگور کاسترو(47) و محمدرضا خلعت بری(85) گل های تیم فوتبال ذوب آهن را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار حساس امروز که نخستین دربی شهر مشهد در تاریخ رقابت های لیگ برتر بود، تیم فوتبال پیام با تک گل اشپیتی آرفی که در دقیقه 85 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، از سد همشهری خود ابومسلم گذشت تا بطور کامل از قعر جدول رده بندی لیگ برتر فرار کند.

شاگردان خداداد عزیزی در حالی در این دیدار حساس و مهم به پیروزی دست یافتند که از دقیقه 10 به علت اخراج سنگچولی دروازه بان خود با 10 بازیکن به بازی ادامه می دادند.

در سومین مسابقه برگزار شده امروز هم تیم های فوتبال راه آهن شهرری و صبای قم در ورزشگاه اکباتان تهران به تساوی یک بر یک دست یافتند. در این دیدار احمد تقوی (7) برای راه آهن و غلامرضا رضایی(38) برای صباباتری گل زدند.

در دیگر دیدار امروز تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه 4 بر 2 تیم فوتبال پاس را در ورزشگاه قدس همدان شکست داد.

روز نخست از هفته یازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشورعصر امروز با برگزاری دیدار تیم های استقلال اهواز و ملوان انزلی در ورزشگاه تختی اهواز به پایان می رسد.

همچنین هفته یازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشورعصر فردا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* پگاه گیلان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه سردارجنگل رشت

* سپاهان اصفهان - پیکان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* مس کرمان - سایپا کرج، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* پرسپولیس - برق شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران