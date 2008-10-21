تیراندازان ایرانی فاتح چهارمین روز مسابقات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات امروز و در رشته 50 متر دراز کش بانوان، الهه احمدی از ایران با 587 امتیاز به مقام نخست رسید. مریم طالبی با 583 امتیاز دوم و سفینه صحراگرد با 582 امتیاز در مکان سوم ایستاد. در پایان این رقابتها که در سالن آزادی تهران برگزار شد در بخش تیمی ایران الف با 1738 امتیاز قهرمان شد. تیم قطر با 1724 امتیاز دوم وبحرین با 1705 امتیاز سوم شد.

در رشته طپانچه 25 متر بانوان که در سالن آزادی پیگیری شد در بخش انفرادی مرضیه مهرابی با 554 امتیاز و مریم سلطانی با 552 امتیاز هر دو از تیم ایران الف به ترتیب نشان های طلا ونقره را بدست آوردند. عالیه عتیق نیز از تیم بحرین با 549 امتیاز سوم شد. در مجموع امتیازات تیمی این رشته نیز ایران الف با 1653 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. قطر با 1603 امتیاز عنوان دوم را به خود اختصاص داد و بحرین با 1561 امتیاز سوم شد.

در رشته تفنگ بادی مردان نیز تیراندازان شش تیم در سالن نسیبه تهران به رقابت پرداختند که در نهایت در مجموع تیمی این رشته تیم ایران الف با 1762 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. تیم کویت با 1730 امتیاز دوم و عمان با 1723 امتیاز عنوان سوم را کسب کرد.

در بخش انفرادی این رشته صابر پرستی با 691 امتیاز، ابراهیم اینانلو با 687 امتیاز و احمد شهمیرزادی با 684 امتیاز هر سه از تیم ایران الف به نشان های طلا نقره و برنز دست یافتند.

اولین دوره رقابتهای تیراندازی بین المللی "جام دوستی" از روز شنبه با حضور 200 تیرانداز از شش کشور آسیایی منطقه خاورمیانه در سالنهای تهران آغاز و تا پایان هفته پیگیری می شود.