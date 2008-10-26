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۵ آبان ۱۳۸۷، ۹:۵۵

دهمین انتخابات کمیته المپیک/

برنامه های علی مرادی برای دبیرکلی کمیته ملی المپیک

برنامه های علی مرادی برای دبیرکلی کمیته ملی المپیک

علی مرادی یکی از کاندیداهای احراز پست دبیرکلی کمیته ملی المپیک برنامه های خود برای حضور در این سمت را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری و دبیرکل فعلی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا برنامه ها و مشخصات خود را به شرح زیر در اختیار رسانه ها قرار داد:

بیوگرافی :
متولد 1341 کرمانشاه - محل صدور تهران - متاهل و دارای 2 فرزند پسر

سوابق تحصیلی :
- لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تربیت معلم
- فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی از واحد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اداری:
- از سال 1362 لغایت 31/6/1363 عضویت در نهاد نخست وزیری
-از بدو تشکیل وزارت دفاع در سال 1363 عضویت در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- از سال 1363 لغایت 1385 حضور در سازمان تربیت بدنی
- از سال 1385 تاکنون حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران

سوابق اجرایی داخلی:
- از سال 1363 لغایت 1373 اشتغال در مسئولیت های مختلف از جمله مسئول اداره تربیت بدنی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- از سال 1373 لغایت 1385 رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران
- سال 1385 و 1386 مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی ایثار وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران

سوابق اجرایی بین المللی:
- نایب رئیس اسبق کنفدراسیون وزنه برداری آسیا
- عضواسبق کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون بین المللی وزنه برداری
- دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا از سال 1382 تاکنون ادامه دارد.
- خزانه داری کنفدراسیون وزنه برداری آسیا از سال 1382 تاکنون ادامه دارد.
- عضو هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی وزنه برداری از سال 1384 تاکنون ادامه دارد.

سوابق خدمت دفاع مقدس:
- عضویت افتخاری در کمیته انقلاب اسلامی از سال 1357 لغایت 1360
- از سال 1360 لغایت 1362 انجام وظیفه خدمت مقدس سربازی
- عضویت در نیروی مقاومت بسیج
- حضور در مناطق جنگی

عضویت در شوراها و کمیته های ورزشی داخلی کشور:
- عضو شورای عالی سازمان تربیت بدنی از سال 1374 لغایت 1380
- عضو شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی از سال 1375 لغایت 1382
- عضو کمیته تدارکاتی چهاردهمین دوره بازیهای آسیایی پوسان
- عضو گروه مشاورین ورزشی ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی در سال 1383 و 1384

سوابق تخصصی و ورزشی داخلی:
- قهرمان اسبق وزنه برداری جوانان و بزرگسالان کشور
- رکورددار اسبق وزنه برداری جوانان و بزرگسالان کشور

رئوس کلی برنامه های اینجانب به منظور احراز یکی از مسئولیت های دبیرکلی یا نایب رئیسی کمیته ملی المپیک کشور بشرح ذیل می باشد:

1- تعامل مناسب و منطقی بین هیئت رئیسه و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و ارتباط ارگانیک با سازمان تربیت بدنی و فدراسیون های ورزشی به منظور تقویت بنیه ورزشی کشور در ابعاد داخلی و بین المللی.

2- نگاه مدیریتی خردمندانه و هوشمندانه به سمت و سوی جنبش المپیک با حفظ آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی.

3- تقویت و صیانت از اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

4- تقویت بنیه مالی کمیته ملی المپیک از طریق شفاف سازی حمایت کننده های مالی داخلی و خارجی.

5- تقویت فدراسیونهای ورزشی به منظور حضور موفقیت آمیز در مسابقات جهانی (برنامه کوتاه مدت) بازیهای آسیایی 2010 (میان مدت) بازیهای المپیک تابستانی 2012 لندن (بلند مدت)

6- طراحی و برقراری سیستم توزیع امکانات و منابع به فدراسیون ها به صورت عادلانه.

7- تقویت و پویا نمودن کمیسیونهای تخصصی و داخلی کمیته ملی المپیک.

8- تقویت بنیه علمی و فنی از آکادمی ملی المپیک به منظور مدون نمودن طرح استعداد یابی ورزش کشور و ارتباط و تقویت آکادمی با مراکز علمی- دانشگاهی در ابعاد داخلی و بین المللی.

9- برپایی و احیای چندین اردوگاه المپیکی برای توسعه و تقویت فدراسیونهایی که اهداف قهرمانی و المپیکی دارند.

10- تقویت و توسعه روابط بین الملل به منظور کسب کرسی های موثر و حساس بین المللی توسط نمایندگان فدراسیون های ورزشی کشورمان در مجامع بین المللی.

11- توجه ویژه به ورزش جانبازان، نابینایان و ناشنوایان به منظور حضور موفق در رویدادهای بین المللی و پارالمپیک.

12- توجه به ورزش بانوان.

13- توجه به ورزشهای زمستانی و سالنی.

14- توجه به المپینها.

15- حمایت جدی از کانون نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی.

سوابق تخصصی و ورزشی بین المللی:
- قهرمان اسبق وزنه برداری جوانان و بزرگسالان آسیان
- قهرمان چهارم اسبق وزنه برداری جوانان جهان
- رکورددار اسبق وزنه برداری جوانان و بزرگسالان آسیا
- داور بین المللی درجه یک وزنه برداری

ارائه طرح های انجام شده در جهت رشد و توسعه ورزش در سطح داخلی:
- ارائه و پشتیبانی از طرح ورود قهرمانان ورزش کشور بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری به شورای عالی ورزش. 

- برنامه ریزی در زمینه هر چه موفق تر ظاهر شدن وزنه برداران کشور در صحنه مسابقات قاره ای و جهانی و المپیک از سال 1373 تا سال 1385

- راه اندازی لیگ باشگاههای داخلی در گروههای سنی جوانان و بزرگسالان کشور

- راه اندازی گروه سنی پیشکسوتان به منظور توسعه ورزش همگانی در بخش وزنه برداری

ارائه طرحهای انجام شده در رشد و توسعه ورزش در سطح بین المللی:
- ارائه طرح و پشتیبانی از برگزاری مسابقات وزنه برداری به صورت منطقه ای در سطح قاره آسیا

- ارائه طرح و پشتیبانی از برگزاری مسابقات نوجوانان آسیا در بخش وزنه برداری

- ارائه طرح و پشتیبانی  از برگزاری لیگ جوانان و بزرگسالان وزنه برداری آسیا

- ارائه طرح و برگزاری دانش آموزان و نوجوانان جهان به فدراسیون بین المللی وزنه برداری

- حمایت از راه اندازی ورزش وزنه برداری بخش دانشجویی جهان در فدراسیون بین المللی وزنه برداری

تالیفات داخلی:
- تالیف تربیت بدنی و آمادگی جسمانی جهت تدریس در دانشگاهها
- آسیب شناسی ورزشی وزنه برداران ایرانی

تالیف خارجی:
آسیب شناسی ورزشی وزنه برداران شرکت کننده در مسابقات آسیایی نوجوانان

سوابق تدریس در دانشگاههای کشور:
- مدرس دانشکده امام محمد باقر(ع) از سال 1368 لغایت 1372
- مدرس دانشگاه تهران در سال 1373

کد مطلب 769584

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