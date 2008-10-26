برنامه های علی مرادی برای دبیرکلی کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری و دبیرکل فعلی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا برنامه ها و مشخصات خود را به شرح زیر در اختیار رسانه ها قرار داد:

بیوگرافی :

متولد 1341 کرمانشاه - محل صدور تهران - متاهل و دارای 2 فرزند پسر

سوابق تحصیلی :

- لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تربیت معلم

- فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی از واحد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اداری:

- از سال 1362 لغایت 31/6/1363 عضویت در نهاد نخست وزیری

-از بدو تشکیل وزارت دفاع در سال 1363 عضویت در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

- از سال 1363 لغایت 1385 حضور در سازمان تربیت بدنی

- از سال 1385 تاکنون حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران

سوابق اجرایی داخلی:

- از سال 1363 لغایت 1373 اشتغال در مسئولیت های مختلف از جمله مسئول اداره تربیت بدنی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

- از سال 1373 لغایت 1385 رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران

- سال 1385 و 1386 مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی ایثار وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران

سوابق اجرایی بین المللی:

- نایب رئیس اسبق کنفدراسیون وزنه برداری آسیا

- عضواسبق کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون بین المللی وزنه برداری

- دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا از سال 1382 تاکنون ادامه دارد.

- خزانه داری کنفدراسیون وزنه برداری آسیا از سال 1382 تاکنون ادامه دارد.

- عضو هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی وزنه برداری از سال 1384 تاکنون ادامه دارد.

سوابق خدمت دفاع مقدس:

- عضویت افتخاری در کمیته انقلاب اسلامی از سال 1357 لغایت 1360

- از سال 1360 لغایت 1362 انجام وظیفه خدمت مقدس سربازی

- عضویت در نیروی مقاومت بسیج

- حضور در مناطق جنگی

عضویت در شوراها و کمیته های ورزشی داخلی کشور:

- عضو شورای عالی سازمان تربیت بدنی از سال 1374 لغایت 1380

- عضو شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی از سال 1375 لغایت 1382

- عضو کمیته تدارکاتی چهاردهمین دوره بازیهای آسیایی پوسان

- عضو گروه مشاورین ورزشی ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی در سال 1383 و 1384

سوابق تخصصی و ورزشی داخلی:

- قهرمان اسبق وزنه برداری جوانان و بزرگسالان کشور

- رکورددار اسبق وزنه برداری جوانان و بزرگسالان کشور

رئوس کلی برنامه های اینجانب به منظور احراز یکی از مسئولیت های دبیرکلی یا نایب رئیسی کمیته ملی المپیک کشور بشرح ذیل می باشد:

1- تعامل مناسب و منطقی بین هیئت رئیسه و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و ارتباط ارگانیک با سازمان تربیت بدنی و فدراسیون های ورزشی به منظور تقویت بنیه ورزشی کشور در ابعاد داخلی و بین المللی.

2- نگاه مدیریتی خردمندانه و هوشمندانه به سمت و سوی جنبش المپیک با حفظ آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی.

3- تقویت و صیانت از اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

4- تقویت بنیه مالی کمیته ملی المپیک از طریق شفاف سازی حمایت کننده های مالی داخلی و خارجی.

5- تقویت فدراسیونهای ورزشی به منظور حضور موفقیت آمیز در مسابقات جهانی (برنامه کوتاه مدت) بازیهای آسیایی 2010 (میان مدت) بازیهای المپیک تابستانی 2012 لندن (بلند مدت)

6- طراحی و برقراری سیستم توزیع امکانات و منابع به فدراسیون ها به صورت عادلانه.

7- تقویت و پویا نمودن کمیسیونهای تخصصی و داخلی کمیته ملی المپیک.

8- تقویت بنیه علمی و فنی از آکادمی ملی المپیک به منظور مدون نمودن طرح استعداد یابی ورزش کشور و ارتباط و تقویت آکادمی با مراکز علمی- دانشگاهی در ابعاد داخلی و بین المللی.

9- برپایی و احیای چندین اردوگاه المپیکی برای توسعه و تقویت فدراسیونهایی که اهداف قهرمانی و المپیکی دارند.

10- تقویت و توسعه روابط بین الملل به منظور کسب کرسی های موثر و حساس بین المللی توسط نمایندگان فدراسیون های ورزشی کشورمان در مجامع بین المللی.

11- توجه ویژه به ورزش جانبازان، نابینایان و ناشنوایان به منظور حضور موفق در رویدادهای بین المللی و پارالمپیک.

12- توجه به ورزش بانوان.

13- توجه به ورزشهای زمستانی و سالنی.

14- توجه به المپینها.

15- حمایت جدی از کانون نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی.

سوابق تخصصی و ورزشی بین المللی:

- قهرمان اسبق وزنه برداری جوانان و بزرگسالان آسیان

- قهرمان چهارم اسبق وزنه برداری جوانان جهان

- رکورددار اسبق وزنه برداری جوانان و بزرگسالان آسیا

- داور بین المللی درجه یک وزنه برداری

ارائه طرح های انجام شده در جهت رشد و توسعه ورزش در سطح داخلی:

- ارائه و پشتیبانی از طرح ورود قهرمانان ورزش کشور بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری به شورای عالی ورزش.

- برنامه ریزی در زمینه هر چه موفق تر ظاهر شدن وزنه برداران کشور در صحنه مسابقات قاره ای و جهانی و المپیک از سال 1373 تا سال 1385

- راه اندازی لیگ باشگاههای داخلی در گروههای سنی جوانان و بزرگسالان کشور

- راه اندازی گروه سنی پیشکسوتان به منظور توسعه ورزش همگانی در بخش وزنه برداری

ارائه طرحهای انجام شده در رشد و توسعه ورزش در سطح بین المللی:

- ارائه طرح و پشتیبانی از برگزاری مسابقات وزنه برداری به صورت منطقه ای در سطح قاره آسیا

- ارائه طرح و پشتیبانی از برگزاری مسابقات نوجوانان آسیا در بخش وزنه برداری

- ارائه طرح و پشتیبانی از برگزاری لیگ جوانان و بزرگسالان وزنه برداری آسیا

- ارائه طرح و برگزاری دانش آموزان و نوجوانان جهان به فدراسیون بین المللی وزنه برداری

- حمایت از راه اندازی ورزش وزنه برداری بخش دانشجویی جهان در فدراسیون بین المللی وزنه برداری

تالیفات داخلی:

- تالیف تربیت بدنی و آمادگی جسمانی جهت تدریس در دانشگاهها

- آسیب شناسی ورزشی وزنه برداران ایرانی

تالیف خارجی:

آسیب شناسی ورزشی وزنه برداران شرکت کننده در مسابقات آسیایی نوجوانان

سوابق تدریس در دانشگاههای کشور:

- مدرس دانشکده امام محمد باقر(ع) از سال 1368 لغایت 1372

- مدرس دانشگاه تهران در سال 1373