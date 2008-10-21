کاهش امیدواری مردم آمریکا به آینده بدلیل بحران مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی در این باره به قلم "کونراد کرامار" نوشت : خوش بینی و امید مردم آمریکا به آینده همواره شگفت انگیز بود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد : اما دیگر چنین نیست. بحران مالی این مطلب را که چقدر فقر در حال حاضر به جامعه آمریکایی رسوخ کرده است را برای مردم این کشور آشکار کرده است.

وی افزود : حالا برای بسیاری از خانواده های آمریکایی روشن شده است که با وجود کار نمی توانند از عهده مخارج زندگی خود بر آیند. اعتماد مردم آمریکا به اینکه می توانند برای خود و فرزندانشان زندگی بهتری را درست کنند متزلزل شده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به افزایش بیش ازحد فقر در قسمتهای مختلف آمریکا به ویژه در مناطق حومه شهرها و شهرهای کوچک اظهار داشت : ایجاد اعتماد دوباره در مردم به ویژه این اقشار تکلیف اصلی رئیس جمهوری بعدی آمریکا است.

