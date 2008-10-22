امکانات اولیه هنوز به برخی از روستاهای یزد نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسین آباد ریسمانی از روستاهای بخش مرکزی یزد با دو هزار و 700 نفر جمعیت است که به رغم فاصله بسیار کم با مرکز شهر یزد، هنوز از برخی امکانات بی بهره است و اهالی آن دچار مشکلات متعددی در زمینه های مختلف هستند.

یکی از اهالی این روستا به خبرنگار مهر گفت: طرح گازرسانی به این روستاها از مدتها پیش مطرح شده اما وعده مسئولان برای گازرسانی به منازل این روستا هنوز اجرایی نشده است.

محمدی اظهار داشت: یکی دیگر از بزرگترین مشکلات مردم، حضور اتباع بیگانه افغانی در این روستاست به نحوی که شاید به جرات بتوان گفت نیمی از جمعیت دو هزار و 700 نفری این روستا را افاغنه تشکیل می دهند و این امر سبب بروز مشکلات فرهنگی بسیاری در این منطقه شده است.

یکی دیگر از اهالی روستا بیان داشت: این روستا تقریبا در حال تخلیه است زیرا زمین برای ساخت خانه جوانان وجود ندارد و هر زمینی که جوانان برای ساخت و ساز در نظر می گیرند با مشکل عدم کاربری مسکونی مواجه است.

وی عنوان کرد: این امر سبب شده جمعیت جوان این روستا به شهر مهاجرت کنند و اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، به زودی روستای حسین آباد ریسمانی خالی از سکنه ایرانی خواهد شد و افاغنه در آن سکنی می گزینند.

اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در این روستا مشکل زمین خواری نیز وجود دارد به عنوان نمونه چند سال پیش یکی از بانوان مسن، خود را مالک بخش زیادی از زمینهای منطقه معرفی کرد و تحت لوای امور خیریه اقدام به واگذاری زمینها به صورت رایگان در اختیار برخی افراد کرد و در ازای واگذاری به عده ای مبلغی کمتر از رقم واقعی زمین دریافت کرد اما اکنون که مردم اقدام به ساخت زمینهای خود کرده اند با مشکل مواجه شده اند.

یکی دیگر از مشکلاتی که توسط اهالی این روستا مطرح شد، وجود قابل توجه حشراتی نظیر پشه و مگس در این روستاست.

یکی از اهالی حسین آباد ریسمانی، برپایی گلخانه در وسعت بسیاری زیاد در این روستا را عامل تجمع مگس و پشه و مزاحمت برای اهالی اعلام کرد.

علاوه بر موارد یاد شده این روستا از مشکلات فرهنگی، نبود امکانات رفاهی، نبود کتابخانه، خط اتوبوس، زمین خواری و بسیاری مشکلات دیگر رنج می برد و اهالی آن دسته دسته به شهر مهاجرت می کنند و به دنبال آن مشکلات بسیاری نیز در شهرها ایجاد می شود.

معاون استاندار یزد در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی مشکلات نظیر زمین خواری در روستاها هم اکنون در حال پیگیری است و متاسفانه چند مورد مشابه مشاهده شده که افراد با عوام فریبی و تحت لوای کار خیر زمینهای دولتی را با دریافت وجهی پایین تر از قیمت واقعی زمینها در اختیار اقشار کم درآمد روستا قرار می دهند.

میرسعیدی عنوان کرد: تجمع پشه و مگس نیز به دنبال ایجاد گلخانه ها به وجود آمده و تلاش می شود گلخانه ها در این زمینه ساماندهی شوند.

وی در خصوص رفع سایر مشکلات اهالی این روستا نیز قول داد به زودی هیئتی متشکل از مسئولان مرتبط با مشکلات مردم در این روستا حضور یابند و از نزدیک با مردم به گفتگو بنشینند و مسائل آنها را حل کنند.

به گزارش مهر، رسیدگی به روستاها از ابتدا سرلوحه کار نظام جمهوری اسلامی بود و طی چند سال اخیر نیز روند رسیدگیها تسریع شده است اما مشکلات موجود در روستاها ضرورت تداوم تلاش مسئولان برای رفع موانع توسعه روستاها را ایجاب می کند.