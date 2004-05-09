  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۳:۱۱

ماه آينده

نمايشگاه ماشين آلات معدني و سنگهاي تزييني در تهران برگزار مي شود

ششمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و سنگ هاي تزييني و ساختماني 18 تا 22 خرداد امسال در تهران برگزاري مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، ششمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات معدني و سنگهاي تزييني و ساختماني در پنج سالن و با حضور بيش از 200 شركت داخلي و خارجي در بخش معدن وسنگ هاي معدني در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود.

گزارش خبرنگار اقتصادي مهر حاكي است: با توجه به نارضايتي از درآمد مالي و ورشكستگي برخي شركت هاي معدني ، استقبال خوبي از اين نمايشگاه شده است ، كه در اين ميان استقبال شركت هاي توليد كننده سنگ هاي تزييني بسيار چشمگيرتر از ساير بخشهاي مرتبط با معادن است.

کد مطلب 76969

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه