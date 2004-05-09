نمايشگاه ماشين آلات معدني و سنگهاي تزييني در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، ششمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات معدني و سنگهاي تزييني و ساختماني در پنج سالن و با حضور بيش از 200 شركت داخلي و خارجي در بخش معدن وسنگ هاي معدني در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود.
گزارش خبرنگار اقتصادي مهر حاكي است: با توجه به نارضايتي از درآمد مالي و ورشكستگي برخي شركت هاي معدني ، استقبال خوبي از اين نمايشگاه شده است ، كه در اين ميان استقبال شركت هاي توليد كننده سنگ هاي تزييني بسيار چشمگيرتر از ساير بخشهاي مرتبط با معادن است.
ششمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و سنگ هاي تزييني و ساختماني 18 تا 22 خرداد امسال در تهران برگزاري مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، ششمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات معدني و سنگهاي تزييني و ساختماني در پنج سالن و با حضور بيش از 200 شركت داخلي و خارجي در بخش معدن وسنگ هاي معدني در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود.
کد مطلب 76969
نظر شما