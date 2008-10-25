رشد و تو سعه صادرات مستلزم سرعت خدمات رسانی بانکی است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: سرعت خدمات رسانی در نظام بانکی به صادرکنندگان یک ضرورت است و باید توجهی ویژه ای به این امر شود.

وی ، با بیان اینکه رشد پایدار در صادرات غیر نفتی منوط به تامین منابع مالی مورد نیاز از سیستم بانکی است گفت: باید ارزیابی دقیقی از میزان خدمات بانکی که در اختیار صادرات قرار دارد، صورت گیرد تا نقاط ضعف و قوت این بخش در توسعه صادرات تعیین و رسیدگی شود.

تیزهوش تابان، همچنین با اشاره به اینکه افزایش بهره ‌وری و جلب سرمایه ‌گذاری خارجی با صادرات غیرنفتی عجین شده است، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی در عرصه بین‌ الملل منشاء اصلی ثروت برای کشورها است که باید مورد توجه بیشتر مسئولان و فعالان اقتصادی باشد.

وی همچنین گفت: بسترسازی و تنش زدایی در عرصه‌ های بین‌المللی و بهبود روابط با دیگر کشورها در توسعه صادرات بسیار موثر است که تاکنون از این ظرفیتها درست استفاده نشده است.

تیزهوش، ضعف شبکه حمل و نقل، عدم ثبات در قیمتها، روابط نا مناسب بانکی با کشورهای طرف معامله و مقررات و قوانین دست و پاگیر را از دیگر مشکلات پیش روی صادرات اعلام کرد.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان گفت: در سالهای اخیر اقدامات مثبت بسیاری در بندر و گمرگ و غیره برای تسهیل صادرات انجام شده است صورت گرفته است که باید گسترش یابد.

تیزهوش همچنین، وجود سردخانه و خط پروازی برای حمل کالاهای صادراتی نظیر صیفی جات را ازنیازهای صادراتی استان دانست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گیلان ادامه داد: اقتصاد ایران جزء با جهش و صادرات غیر نفتی نمی تواند به توسعه پایدار دست پیدا کند.