آمریکا درخواست عراق برای تعدیل توافقنامه امنیتی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "رابرت گیتس" در جمع خبرنگاران در پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) گفت که درهای فرصت برای ایجاد تغییرات در این توافقنامه تا حد زیادی در حال بسته شدن است .

وی به زعم خود هشدار داد که اگر دو طرف بر سر این توافقنامه به توافق نرسند یا حکم سازمان ملل برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق تجدید نشود، این به معنای تعلیق عملیاتهای آمریکا خواهد بود.

گیتس گفت:" بی میلی زیادی برای ورود هرچه بیشتر در روند تنظیم این پیش نویس وجود دارد."



وی افزود: پیامدهای نرسیدن به توافق بین دو طرف بسیار جدی و زمان در حال از دست رفتن است.

نوری المالکی و بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشترگروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

