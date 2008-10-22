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۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

مسعود بارزانی امروز به تهران می آید

مسعود بارزانی امروز به تهران می آید

یک منبع نزدیک به ریاست منطقه کردستان عراق اعلام کرد: مسعود بارزانی در پاسخ به دعوت رسمی مقامات ایرانی امروز به تهران می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، " فلاح مصطفی" رئیس بخش روابط خارجی منطقه کردستان عراق به این روزنامه چاپ لندن گفت : مسعود بارزانی امروز چهارشنبه بنا به دعوت رسمی مقامات ایرانی به تهران می رود.

وی درباره محورهای مذاکراتش در تهران گفت : در این دیدار درباره همه مسائل مورد اهتمام مشترک بین دو طرف بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

" فلاح مصطفی " افزود : موضع طرف کُرد واضح و صریح است، ما برای ایجاد روابط محکم با کشورهای همسایه و با هدف تقویت تبادلات تجاری و فعال کردن روابط اقتصادی تلاش می کنیم.

رئیس اداره روابط خارجی منطقه کردستان عراق خاطر نشان کرد : ما دائما بر این مسئله تاکید داریم که هر مشکلی که در مسیرمان [ بین روابط کشورهای همسایه ] به وجود آمده باید از راه مسالمت آمیز و بدون پناه بردن به روش هایی غیر از گفتگو، حل و فصل شود.

دو روزگذشته نیز پایگاه اینترنتی الاخبار الکردیه در خبری از دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران از مسعود بارزانی برای سفر به تهران خبر داده بود.

کد مطلب 769746

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