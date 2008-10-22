موسس ISC در گفتگو با مهر: ایران مسئول سنجش عملکرد پژوهشی کشورهای اسلامی شد

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر‌ با بیان اینکه در این کنفرانس شیوه ها و عملکردهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پذیرفته شد، اظهار داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام امکان دسترسی به علم سنجیهای فعلی و پیشین و پایگاه کتابشناختی را فراهم می آورد. همچنین‌ نمایه سازی و تحلیل استنادی مجلات علمی کشورهای عضو آیسسکو ‌مجلاتی که به زبانهای علمی منتشر می شوند و خدمات نمایه سازی استنادی علوم را در بر می گیرد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی اضافه کرد: در این کنفرانس به کشورهای عضو پیشنهاد شد تا از طریق همکاری با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ایران ‌از طرحهای تحقیقاتی علمی حمایت کرده و انتشارات علمی خود را به زبانهای بین المللی،‌ منطقه ای و ملی منتشر کنند.

طراح و موسس ISC گفت: این کنفرانس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را وا داشت تا نسخه روی خط ISC را با پوشش دادن مجلات پیشتاز در زمینه علوم و فناوری در دسترس کشورهای اسلامی قرار دهد که این امر منجر به تسهیل تحقیقات و ارزیابیهای استناد محور تجسم کارهای تحقیقاتی خواهد شد و اطلاعات صحیح و کیفی را برای سیاستگذاران در دسترس قرار می دهد تا عملکردهای تحقیقاتی و توسعه علمی را کنترل کنند.