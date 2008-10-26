توان تولید نفت ایران به 5.3 میلیون بشکه در روز می رسد

غلامحسین نوذری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر برخی از میادین بزرگ کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند اما تلاش وزارت نفت این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه توان تولید نفت کشور را به5.3 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

وی توان فعلی تولید نفت کشور را 4 میلیون و 350 هزار بشکه در روز عنوان کرد و افزود: هم اکنون توان تولید گاز کشور روزانه 500 میلیون متر مکعب و میعانات گازی نیز بیش از 400 هزار بشکه در روز است.

وزیر نفت درخصوص برنامه های ایران برای صادرات گاز نیز توضیح داد: برای صادرات گاز مذاکرات با کشورهای مختلف انجام شده که برخی از آنها مانند قرارداد صادرات گاز به سوئیس نهایی شده است.

به گزارش مهر، قرارداد 22 میلیاردی صادرات گاز به سوئیس اواخر سال گذشته به امضا رسیده است. بر اساس قرار داد منعقد شده بین شرکت صادرات گاز ایران و شرکت EGL سویس، مقرر شده به مدت 25 سال گاز ایران از طریق مرکز ترکیه به سوئیس منتقل شود. به موجب این قرار داد، میزان فروش گاز از سال 2009 سالانه نیم میلیارد است و طی 25 سال به طور سالانه افزایش می یابد.

نوذری درباره آخرین وضعیت میدان آزادگان نیز گفت: در حال حاضر قرارداد توسعه آزادگان تعیین تکلیف شده و تولید از این میدان عظیم نفتی در سال جاری به 50 هزار بشکه در روز خواهد رسید.



