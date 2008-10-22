علی روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این پارکها دارای هزار و 800 مترمربع مساحت شامل معابر، میادین، تقاطعها، خط ویژه دوچرخه سواری، پیاده رو، فضای سبز و دارای 200 مترمربع فضای آموزشی است.
وی عنوان کرد: پارک ترافیک با هدف ارائه آموزشهای تئوری و عملی در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان مقاطع ابتدائی و راهنمایی احداث میشود.
روشن در خصوص مکان پارکها گفت: پس از مکان یابی، خرید تجهیزات و اخذ اعتبارات مورد نیاز این پارکها در شهرهای کهک و جعفریه مکانیابی شد و اعتبار مورد نیاز نیز اخذ شد.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک سازمان حمل و نقل و پایانههای استان قم با اشاره به لزوم ایجاد چنین فضاهایی اظهار داشت: افزایش فرهنگ ایمنی و ترافیک و آموزش کودکان و نوجوانان با مسائل ترافیکی امری ضروری است از اینرو با ایجاد چنین فضاهایی و آموزش عملی و تئوری میتوان در رفع مشکلات ترافیکی کوشید.
روشن خاطرنشان کرد: این پارک با همکاری سازمان آموزش و پرورش، شهرداری و نیروی انتظامی احداث میشود که انتظار میرود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ایمنی و ترافیک سازمان حمل و نقل و پایانههای استان قم از احداث پارک ترافیک در استان قم خبر داد.
علی روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این پارکها دارای هزار و 800 مترمربع مساحت شامل معابر، میادین، تقاطعها، خط ویژه دوچرخه سواری، پیاده رو، فضای سبز و دارای 200 مترمربع فضای آموزشی است.
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