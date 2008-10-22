تعلیق طرح ساماندهی دامداریهای روستایی در سالجاری

علی اصغر فرقانی در گفتگو با مهر گفت: طرح ساماندهی دامداریهای روستایی در سالجاری به دلیل انجام کارکارشناسی بیشتر برروی کلیات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی به حالت تعلیق درآمده، این در حالی است که 30 درصد اعتبار پیش بینی شده برای اجرای پروژه های طرح اختصاص یافته است.

عضو کمیته برنامه ریزی و اجرایی طرح ساماندهی دامداریهای روستایی بیان کرد: طرح ساماندهی دامداریهای روستایی از حدود 8 سال گذشته در استان خراسان رضوی به مرحله اجرا گذاشته شده و امسال به دلیل بررسی کارشناسی درمعاونت اموردام وزارت جهاد کشاورزی، اجرای آن در سطح کشور متوقف شده است.

وی با اشاره به اجرای 9 پروژه در قالب طرح مذکوراظهارداشت: از سال گذشته سه پروژه بهبود کیفیت خوراک دام، ناظرین فنی و اصلاح نژاد دام روستایی در قالب طرح ساماندهی دامداریهای روستایی در حدود 1200 روستا وارد مراحل اجرایی شد، که در سالجاری اعتبارات به منظور ادامه اجرای این پروژه ها به معاونتهای تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استانها اختصاص یافته است.

فرقانی با اشاره به آزادسازی حدود 80 درصد اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای پروژه های طرح مذکور خاطرنشان کرد: به منظور اجرای پروژه ها اعتباری به مبلغ 75 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، که در سالجاری 30 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: افزایش بهبود تولیدات دامی یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است؛ لذا اگر اجرای کلیات طرح به زودی آغاز نشود، اهداف پیش بینی شده محقق نخواهد شد، این در حالی است که اجرای آن در سطح کشور با موفقیتهای قابل ملاحظه ای در دامداری های روستایی همراه بوده است.

عضو کمیته برنامه ریزی و اجرایی طرح ساماندهی دامداریهای روستایی در پایان تاکید کرد: بهبود تولیدات دامی و ارتقای بهداشت تولید مواد پروتئینی به ویژه شیر با اجرای کامل این طرح محقق خواهد شد.