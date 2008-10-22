راه اندازی جامعه اسلامی دانشجویان در امیرکبیر، علم و صنعت و صنعتی شریف

محمدرضا ظریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: دفاتر جامعه اسلامی اسلامی دانشجویان در تهران در دانشگاههای تهران، علوم پزشکی تهران، تربیت دبیر شهید رجایی، شهید بهشتی و علوم قضایی فعال هستند و مقدمات راه اندازی این تشکل در دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران و صنعتی شریف در دست انجام است.

مسئول واحد تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان افزود: سیاست این اتحادیه برای افزایش کمی دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاهها به این ترتیب است که در دانشگاههای شهرستانها تاسیس دفتر جدید متوقف شده اما تلاش می شود تا دفاتر جامعه اسلامی در دانشگاههای تهران توسعه پیدا کنند.

وی در خصوص برنامه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برای راه اندازی دفاتر این تشکل در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: جامعه اسلامی دانشجویان در واحدهای قم، بافق، سبزوار و خمینی شهر دانشگاه آزاد اسلامی فعال است اما به دلیل عدم همکاری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی با جامعه اسلامی دانشجویان دیگر قصد راه اندازی دفتر جدیدی برای این تشکل دانشجویی در واحدهای این دانشگاه وجود ندارد.