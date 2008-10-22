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۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

مسئولیت باخت ابومسلم را بر عهده می گیرم

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان پس از شکست در داربی مشهد، گفت: مسئولیت باخت ابومسلم را بر عهده می گیرم و از هواداران عذر خواهی می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی برگی‌ زر پس از باخت مقابل پیام در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از این باخت ناراحت است، افزود: مسئولیت باخت را بر گردن می‌گیرم.

برگی‌زر با اشاره به اعتراض تماشاگران ابومسلم، گفت: خدا را شکر که این بازی برنده داشت تا کسی نگوید تبانی رخ داده است و همه چیز با نتیجه بازی روشن شد و مشخص شد هیچ تبانی وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه اگر ابومسلم بتواند دو بازیکن دفاع وسط جذب کند، جزء هشت تیم بالای جدول لیگ برتر خواهد بود گفت: تا روزی که اخراجم نکنند،‌ هستم، زیرا به بازیکنانم و خودم اطمینان دارم.

وی در خصوص تماشاگران ابومسلم که در ورزشگاه میثاقیان را صدا می زدند ادامه داد: به عقیده تماشاگران احترام می‌گذارم میثاقیان برای این تیم زحمت کشیده و همانطور که ابومسلم خانه من است، خانه میثاقیان نیز هست.

برگی‌زر ادامه داد: تماشاگران باید بدانند ابومسلم تغییرات زیادی داشته است و 9 بازیکن را از دست داده است بنابراین باید به ما زمان بدهند تا شرایط تیم بهتر شود.

کد مطلب 769821

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