مشکل تهیه گاز در تکاب با شروع فصل سرما آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، تجمع شهروندان در مقابل جایگاههای توزیع سیلندرهای گاز مایع (به ویژه ایران گاز) روز به روز افزایش می یابد ولی روند تهیه سیلندر گاز مایع برای مردم نه تنها بهبود نیافته بلکه مردم تکاب می باید برای تهیه یک سیلندر گاز مایع بیش از هفت ساعت در صفهای طولانی در مقابل ابن جایگاهها به انتظار بنشینند.

عصر روز گذشته بیشترین تجمع متقاضیان دریافت سیلندرگاز مایع در مقابل جایگاه توزیع این سیلندرها طی چند هفته اخیر بود که چندین صف طولانی در مقابل این جایگاه تشکیل شده بود و این امر علاوه بر ایجاد اختلال در تردد خودروها و وسایل نقلیه شخصی، عمومی، عبور و مرور شهروندان موجب نارضایتی شهروندان و متقاضیان دریافت کپسول گاز مایع شده است.

در چند روز اخیر میزان سیلندرهای گاز مایع توزیع شده در تکاب تا چندین برابر کاهش یافته و تهیه این کپسولها به دغدغه اصلی زندگی روز مره اهالی تکاب تبدیل شده و امور روزمره و کسب کار شهروندان را نیز مختل کرده است.

متقاضیان تهیه کپسول گاز از عدم تهیه به موقع وعدم دسترسی آسان و مناسب سیلندرهای گاز مایع و نیز تحمل مشکلاتی همچون رها کردن محل کار برای ایستادن در صف دریافت کپسول، پرداخت هزینه های حمل و نقل وعدم اطمینان از دریافت این سیلندرها ابراز نارضایتی کرده و از مسئولان ذیربط تقاضای رسیدگی به این وضع و نظارت بر عملکرد جایگاههای توزیع سیلندر گاز مایع و برخورد با متخلفان، کم فروشان و گرانفروشان کپسول گاز مایع را تقاضا کردند.

هم اکنون برخی از شهروندان تکابی برای تهیه یک سیلندر گاز مایع مشکلات و سختیهای فراوانی را در پیش دارند در حالیکه برخی از سودجویان به علت عدم توزیع نامناسب و نظارت کافی مسئولان جایگاههای توزیع سیلندر گاز مایع، این سیلندرها را به چندین برابر قیمت و به افراد مورد نظر خویش به فروش می رسانند.

مسئولان جایگاههای توزیع سیلندر گاز مایع کاهش سهمیه این سیلندرها و مشکلات حمل و نقل را علت اصلی بروز این مشکل می دانند اما تاکنون برای رفع آن اقدامی را انجام نداده اند.

دستگاههای ذیربط نیز با بی تفاوتی و عدم نظارت کافی و اصولی راهکاری برای ایجاد روند مناسب برای توزیع سیلندر گاز مایع ارائه نکرده و این مشکل همانند سالهای گذشته بیش از چندین هفته ادامه یافته است.

در حال حاضر بیش از دو هزار و500 خانوار در شهرستان تکاب از شبکه گاز شهری بهره مند هستند و به استفاده از سیلندر گاز مایع نیاز ندارند و اما به رغم آنکه متقاضی دریافت سیلندر گاز نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما همچنان کمبود سیلندر گاز مایع و توزیع نامناسب و نامنظم آن و فروش سیلندر با قیمتهای بالا و در بازار سیاه به یک معضل تبدیل شده است.

بروز مشکل در تهیه و دریافت کپسول گاز مایع در شهرستان تکاب به یک مشکل چندین ساله و مرسوم تبدیل شده و هر ساله با نزدیک شدن به روزهای سرد سال این مشکل بخشی از امور روزمره تکاب را به خود اختصاص می دهد این در حالی است که مسئولان نیز تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده اند و حاضر به پاسخگویی نیز نیستند.