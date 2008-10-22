افزایش 8 برابری کشفیات قاچاق فرآورده های نفتی یارانه ای در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید، ظهر امروز در هفتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: باید رویکرد اطلاعاتی در عملیاتها، مبارزه با دانه درشتها و از بین بردن بسترهای قاچاق در استان را در راس برنامه های کمیته های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قرار داد.

وی با اشاره به رشد چشمگیر کشفیات طی شش ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته ادامه داد: این استان در زمینه شناخت نقاط ضعف و ایجاد بسترهای مناسب جهت رفع این موانع، همچنین پر کردن خلاء های قانونی عملکرد خوبی داشته است.

رشید گفت: به دلیل اهمیت سوخت و انرژی در دنیا، قاچاق فرآورده های نفتی یارانه ای (عرضه خارج از شبکه) با 700 درصد افزایش و رشد هشت برابری، اولین محور کشفیات استان را تشکیل می دهد.

وی همچنین بیشترین کشفیات شش ماهه اول سال جدید را پس از سوخت، تجهیزات دریافت از ماهواره با 500 درصد افزایش و رشد شش برابری و انواع داروی قاچاق و به خصوص داروهای نیرو زا و مکمل های غذایی غیر استاندارد با 400 درصد افزایش و رشد پنج برابری اعلام کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی ضمن تشکر از تلاشهای پرثمر نیروی انتظامی، سازمان بازرگانی و گمرک خراسان رضوی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، بر لزوم همکاری تنگاتنگ کلیه دستگاه های ذیربط جهت مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ساماندهی فروشندگان نفت در مناطق روستایی و حاشیه شهر و اجرای طرح کنترل تانکرهای حامل سوخت اظهار داشت: سرمایه گذاری و توجه به امر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است که در این خصوص باید مردم را نسبت به خرید کالاهای داخلی تشویق کرده و از تبعات و خسارات احتمالی مصرف کالاهای خارجی و پدیده قاچاق آگاه کرد تا زمینه تولید و اشتغال برای نیروها و استعدادهای داخل کشور و استان فراهم شود.

همچنین در این جلسه، باغدار، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گزارشی از عمکلرد استانی و دستگاه های زیر مجموعه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ارائه کرد.

وی با اشاره به تعداد جلسات تشکیل شده طی شش ماه گذشته گفت: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در مجموع 94 جلسه تشکیل داده که 503 مصوبه داشته است.

باغدار در خصوص کشفیات دستگاه ها طی شش ماهه گذشته گفت: ارزش کشفیات نیروی انتظامی 28 میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 157 درصد رشد داشته است.

وی افزود: گمرکات خراسان رضوی با رسیدگی به یک هزار و 971 پرونده به ارزش 31 میلیارد و 700 میلیون ریال در تعداد پرونده دو درصد رشد داشته است اما در زمینه ارزش ریالی سه و نیم درصد کاهش داشته است.

وی تعداد پرونده های قاچاق رسیدگی شده طی شش ماهه اول سال را یک هزار و 902 پرونده عنوان کرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی میزان کالاهای معدومی طی شش ماهه اول سال جاری را 60 تن اعلام کرد و افزود: این میزان کالا طی دو نوبت به ارزش ریالی سه میلیارد ریال نابود شد.

وی با اشاره به اینکه کالاهای قاچاق شده مرتبط با یک هزار و 872 پرونده به ارزش چهار میلیارد و 200 میلیون ریال نیز به فروش رسیده است، اظهار داشت: ارزش ریالی فروش کالاهای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد افزایش داشته است.