اختلاف دو باشگاه در امتیاز قهرمانی لیگ دوومیدانی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اعتراض باشگاه صنعت نفت آبادان به فدراسیون دوومیدانی ایران مبنی بر استفاده تیم باشگاه پاسارگاد خراسان از تعداد دوندگان بیشتر در رقابتهای لیگ دوومیدانی بانوان کشور این احتمال وجود دارد که ضمن کسر امتیاز از تیم خراسان شاهد سقوط این تیم در جدول رده بندی لیگ و جابجایی تیم اول و دوم در لیگ خواهیم بود.

مهدخت نیازاده نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در امور بانوان با بیان اینکه تاکنون چنین اعتراضی در مسابقات باشگاهی نداشته ایم، به خبرنگار مهر گفت: هر تیم باشگاهی براساس قانون لیگ دوومیدانی تنها می تواند با 25 دونده در مسابقات شرکت کند اما به دنبال اعتراض باشگاه صنعت نفت متوجه شدیم تیم خراسان با 30 ورزشکار در مسابقات شرکت کرده است.

وی افزود: طبق قانون در صورت احراز تخلف باشگاه، باید از امتیازات تیم و ورزشکاران در لیگ کاسته شود که در مرحله اول 6 امتیاز از باشگاه خراسان کم شد. اما با بررسی بیشتر دریافتیم که این مشکل از ابتدای لیگ وجود داشته است. بنابراین طی نشستی که فردا پنجشنبه دوم آبان ماه در فدراسیون دوومیدانی تشکیل می شود وضعیت کسر امتیازات این باشگاه مشخص خواهد شد.

هاله غلامی مربی تیم دوومیدانی صنعت نفت به دنبال پذیرفته شدن اعتراض شان در فدراسیون دوومیدانی گفت: تنها دو سال از برگزاری مسابقات لیگ دوومیدانی بانوان با قوانین جدید می گذرد و بسیاری از باشگاههای تازه وارد به آئین نامه ها آشنایی ندارند.

وی تصریح کرد: این تخلف ابتدا به تیم باشگاه خراسان برمی گردد، که چرا بدون بررسی آئین نامه لیگ دست به انتخاب ورزشکاران خود زده است . دومین ایراد نیز به داوران لیگ وارد است که چرا بدون دقت قضاوت کرده و مسائل لیگ را به خوبی بررسی نمی کنند!