نیما دهقان تهیهکننده این تئاتر تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: این پروژه در یک قسمت 60 دقیقهای به کارگردانی تلویزیونی بیژن صمصامی با محوریت دفاع مقدس تهیه میشود و تصویربرداری آن به زودی به پایان میرسد. در "سکوت" امین زندگانی، سپیده نظریپور، شیوا بلوریان، اسرافیل علمداری و اشکان رایانی مخصوص بازی میکنند.
وی درباره مضمون این تئاتر تلویزیونی افزود: "سکوت" روایتگر مادری است که نسبت به اتفاقات روزمره افراد خانواده (دختر و پسرش) سکوت کرده است. این سکوت به خاطر همسر شهید اوست. تا اینکه تصمیم میگیرد سکوت را بشکند.
دهقان ادامه داد: "سکوت" نگاهی متفاوت، نو و امروزی به موضوع دفاع مقدس دارد و نسل جوان میتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. در مجموع از چارچوب و کلیشههای رایج دور شده و یکی از ویژگیهای آن استفاده از جلوههای ویژه است.
تهیهکننده تئاتر تلویزیونی "سکوت" در این باره توضیح داد: رایانی مخصوص استاد دانشگاه است و تبحر زیادی در تئاتر دارد. در "سکوت" هم سعی کردیم از جلوههای ویژه برای افزایش مخاطب استفاده و در واقع ساختارشکنی کنیم.
عوامل این پروژه عبارتند از محمد خیاطان، مرتضی ندرلو و محمود نوروزی تصویربرداران، سیدحسین موسوی صدابردار، بیژن محتشم طراح گریم، فریبرز قربانزاده طراح صحنه و لباس و مجید گلزاریان نورپرداز.
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