وضعیت رضا سیدحسینی رو به بهبودی است

این مترجم توانای ادبیات در گفتگو با مهر از بهبود وضعیت خود خبر داد. وی در این باره گفت وضعیت عمومی بدنم خوب است و فکر می کنم بتوانم به زودی کارهایم را از سر بگیرم.

این مترجم با سابقه زبان و ادبیات فرانسوی و یکی از پژوهشگران فرهنگ آثار ترجمه و فرهنگ آثار ایرانی اسلامی تیرماه سال جاری به دلیل عمل روی مهره های گردنش راهی بیمارستان و سه روز بعد از بیمارستان مرخص شد. وی دو ماه بعد بار دیگر به دلیل این ضعف عمومی راهی بیمارستان ایرانمهر شد.

رضا سید حسینی پس از آن که از بیمارستان مرخص شد هنوز بیماری را در تن خود حس می کرد اما وضعیت او رو به بهبودی نهاد و چهار روز پیش او پذیرای شورای ویرایش سازمان صدا و سیما بود و در تصویب آخرین مصوبات این شورا شرکت کرد.



رضا سیدحسینی در مهرماه 1305 در تبریز متولد شد. او پس از کسب دیپلم ارتباطات عازم فرانسه شد و در همین رشته تحصیل کرد. کتاب پژوهشی «مکتبهای ادبی» و ترجمه آثاری از «کامو»، «سارتر»، «مالرو» و بسیاری از چهره‌های شاخص ادبیات فرانسه در کارنامه این مترجم دیده می‌شود. سیدحسینی از زبانهای ترکی استانبولی، ترکی آذری و فرانسه و گاهی انگلیسی ترجمه می‌کند ولی مشهورترین ترجمه های او از زبان فرانسه است.

همکاری با صدا و سینما، انتشارات سروش و موسسه پروژه‌های فرهنگ آثار ترجمه و فرهنگ آثار ایرانی اسلامی از دیگر فعالیتهای او بوده است.