ظرفیتهای فرهنگی هنر سیاه بازی ناشکفته باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل امامزاده، ظهر چهارشنبه در حاشیه دومین روز برگزاری نخستین جشنواره سیاه بازی کشور به خبرنگاران در ساری اظهار داشت: برای شرکت در این جشنواره فراخوانی از سوی دبیرخانه جشنواره به 30 استان کشور ابلاغ شد که 24 استان آثار خود را‌ ارسال کردند که از میان آثار ارسالی هفت نمایش با نظر داوران برای اجرا انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه نمایش‌های سیاه‌بازی یکی از شاخه‌های مهم نمایشی کهن ایرانی است، افزود: این نمایش جزء کم‌هزینه‌ترین‌ شاخه هنری است که مختص فرهنگ ایرانی است.

امامزاده تصریح کرد: نمایش سیاه ‌بازی با تاثیر از فرهنگ بالای ایرانی ناگواری‌ها و آسیبهای اجتماعی را در کنار ترویج اخلاق و مکارم انسانی به نمایش می‌گذارد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران هدف از برپایی این جشنواره را قدمت و احیای هنر فراموش شده آن عنوان کرد و افزود: استقبال هنرمندان نشان‌ دهنده این است که ظرفیتهای فرهنگی این هنر ناشکفته باقی مانده است.

وی عدم توجه جدی به بخش زیرساختی نمایش سیاه ‌بازی را از مشکلات این بخش دانست و تصریح کرد: این نمایش از نمایشهایی است که به دور از هرگونه تشریفات اجرا می‌شود.

امامزاده حمایت انجمن نمایش کشور را برای سرمایه‌گذاری این شاخه از نمایش ضروری دانست و گفت: حرکت مقطعی برای ترویج و گسترش این نمایش جوابگو نیست و باید سیاست‌گذاری‌های کلان در این بخش نمایشی صورت گیرد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از حضور سعدی افشار، هنرمند برجسته سیاه‌بازی کشور در این جشنواره خبر داد و افزود: این استاد ارزشمند در زمینه حفظ و احیای این هنر آیینی تلاش‌های ارزنده‌ای داشته است.

وی تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برای برپایی این جشنواره فرهنگی هنری 10 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده است.

امامزاده بیان داشت: در برپایی جشنواره هنری سیاه‌بازی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران، شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همکاری داشته‌اند.

هنرمندان این جشنواره به مدت سه روز با هفت نمایش سیاه‌بازی از استان‌های گیلان، خوزستان، اصفهان، تهران، اردبیل، گلستان و مازندران برای علاقمندان نمایش‌های سیاه‌بازی را اجرا می‌کنند.

نخستین جشنواره سراسری نمایش‌های سیاه‌بازی از دیروز به مدت سه روز در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد مازندران دایر است.