مصرف قارچ باعث تقویت سیستم دفاعی بدن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نچرال نیوز، قارچ به دلیل دارا بودن مواد مغذی هم در تامین انرژی و هم در ترمیم سلولی نقش قابل ملاحظه ای ایفا می کند.

این ماده طبیعی در تقویت بینایی- شنوایی- سیستم ایمنی بدن و جلوگیری از سردردهای میگرنی – آنفلوانزا و حتی غده های سرطانی نقش دارد.

میزان هیدرات کربن- کلسترول و سدیم در قارچ اندک است و در مقابل سرشار از فیبر- پروتئین و ویتامینهای ب می باشد که در سلامت عمومی بدن بسیار مفید می باشد.

قارچ با دارا بودن پتاسیم کافی مانع از افزایش فشار خون و بروز سکته می شود و حتی میزان پتاسیم آن از موز و یک لیوان آب پرتقال نیز بیشتر است.

بررسیها نشان می دهد افرادی که به طور مرتب از قارچ در برنامه غذایی استفاده می کنند 65 درصد کمتر دچار سرطان پروستات می شوند.

در ضمن کارشناسان معتقدند که قارچ می تواند منبع غنی پروتئین و جانشین مناسبی برای گوشت قرمز در مبتلایان به چربی بالا و نقرس باشد و در ضمن با مهار رادیکالهای آزاد مانع از بروز انواع سرطان نیز می شود.