انتخابات شورای دانش آموزی اولین تمرین حضور جوانان در اجتماع است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی صبح امروز در مراسم ویژه ای که در دبیرستان امیرکبیر برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس اولین تمرین جوانان و نوجوانان برای حضور فعال در اجتماع به شمار می رود.

وی ادامه داد: تقویت امر مشارکت جویی و اتخاذ راهکاری های مناسب برای بهره مندی از خرد جمعی از جمله دیگر دستاوردهای است که برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان بیان داشت: انتخابات شوراهای دانش آموزی عرصه ای است که نوجوانان و جوانان کشور خود را برای پذیرش مسئولیت های مختلف در اجتماع آماده می کنند که باید با توجه به اهمیت موضوع بیش از پیش برای برنامه ریزی در امر برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی تلاش نمود.

ساکی در ادامه با اشاره به نقش محوری انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز بحث انتخابات و برگزاری جلسه های با خرد جمعی به عنوان یک باور در کشور ما درآمده است.

وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های که مسئولان نظام در طول این سه دهه به آن توجه داشته اند توجه به برگزاری انتخابات در بخش ها و حوزه های مختلف است و برگزاری انتخابات در سطح های بسیار گسترده از جمله ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و ... نمونه و گواه این مدعاست.

رئیس سازمان آموزش و پرورش کردستان یادآور شد: خوشبختانه در طول پنج سال گذشته همواره نماینده شوراهای دانش آموزی استان در هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی حضوری فعال داشته است که این نشان از انتخاب های بسیار خوب شما دانش آموزان عزیز است.

ساکی گفت: امروز و همزمان با سراسر کشور بیش از 21 هزار دانش آموز در سه مقطع تحصیلی به عنوان اعضای شورای دانش آموزی انتخاب خواهند شد.

در این مراسم که جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان نیز حضور داشتند برنامه های مختلف فرهنگی و هنری توسط دانش آموزان اجرا و در پایان نیز انتخابات شورای دانش آموزی برگزار شد.