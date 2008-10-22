پرداخت جوایز صادراتی به روز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 29 مهرماه و در روز ملی صادرات امسال با حضور در جمع صادرکنندگان به آنها وعده پرداخت به روز جوایز صادراتی را داد و اعلام کرد: هر صادرکننده ای که از 30 مهرماه به بعد اسناد کامل صادراتی خود را به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کند می تواند جایزه صادراتی خود را به روز دریافت کند.

در این راستا کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمادگی سازمان توسعه تجارت برای پرداخت به روز جوایز صادراتی گفت: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی کامل اجرا کردن این دستور رئیس جمهوری را دارد و منابع مالی برای پرداخت به روز جوایز صادراتی مهیا است.

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سازو کار اجرایی مبحثی که رئیس جمهوری در روز ملی صادرات مبنی بر پرداخت به روز جوایز صادراتی از 30 مهرماه به بعد مطرح کردند در وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت آماده شده و بر این اساس پرداخت به روز جوایز صادراتی در دو بخش کالا و خدمات (خدمات فنی و مهندسی و گردشگری) صورت می پذیرد.

وی تصریح کرد: در بخش کالایی کار پذیرش پرونده ها برای سال 86 تا 30 مرداد 87 در 30 استان کشور انجام شده و مدارک هم اکنون آماده است و به محض ارائه کامل مدارک در این بخش، صادرکننده می تواند جایزه صادراتی را به روز دریافت کند.

به گفته کرمانشاهی، در بخش کالا ارائه مدارک کامل وغیرمخدوش ضروری است، در این راستا اگر مدارک کامل و غیرمخدوش باشد در همان روزی که صادرکننده اسناد را به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه می دهد، مدارک به سازمان خصوصی سازی ارائه می شود و پس از بررسی سازمان خصوصی سازی توسط بانک کارگزار(بانک ملت) سهام صادرکننده صادر و به وی تحویل داده می شود.

وی اظهار داشت: فرمایش رئیس جمهوری کاملا در سازمان توسعه تجارت قابلیت اجرایی دارد، مشروط بر اینکه صادرکنندگان مدارک خود را به صورت کامل و غیرمخدوش ارائه دهند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ضوابط پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: در این راستا کمیته ماده 19 برای خدمات فنی و مهندسی هر روز در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل جلسه می دهد که کارگروه خاصی متشکل از نمایندگان انجمن خدمات فنی و مهندسی، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و وزاتخانه های کالایی در جلسات مستمری که به صورت روزانه تشکیل می شود، مدارک صادرکنندگان را بررسی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به محض ارائه مدارک خود شامل قرارداد خارجی، قرار داشتن شرکت در رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارائه صورت وضعیت و سایر مدارک ضروری، می توانند جوایز خود را دریافت کنند؛ اما مدارک باید کامل و غیرمخدوش باشد.

کرمانشاهی گفت: بعد از تحویل مدارک کامل و غیرمخدوش، بلافاصله کمیته ماده 19 در همان روز بررسی مدارک را انجام داده و در صورت تائید به بخش پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ارسال و این بخش نسبت به صدور چک روز برای صادرکنندگان اقدام می کنند، این درحالی است که جوایز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به صورت نقدی پرداخت می شود.

به گفته وی، بررسی برخی گلایه های صادرکنندگان از عدم پرداخت جوایز در موعد زمان مقرر نشان می دهد که تاخیر به دلیل کامل نبودن مدارک یا مخدوش بودن آن است که این امر جای گلایه ای را باقی نمی گذارد، چراکه اگر مدارک کامل و غیرمخدوش باشد قطعا جوایز صادراتی در زمان تعیین شده پرداخت می شود.