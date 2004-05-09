مركز تحقيقات فناوري اطلاعات در دانشگاه علم و صنعت ايجاد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، ايجاد گروه پژوهشي اقتصاد پژوهش در پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس مركز ملي مطالعات برنامه ريزي شبكه اي قدرت با دو گروه شبكه و فناوري اطلاعات (مخابرات كامپيوتر) به تصويب اين شورا رسيد.

شورا همچنين موافقت قطعي خود را با ايجاد دانشكده علوم زمين و جغرافيا در دانشگاه سيستان و بلوچستان، مركز پيام نور كرمانشاه، دانشكده فني و مهندسي ياسوج، پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي با سه گروه حقوق محيط زيست - تنوع زيستي، مديريت اكوسيستم ها و طراحي و برنامه ريزي محيط اعلام كرد.

در خصوص ايجاد رشته هاي تحصيلي شوراي گسترش با ايجاد دوره دكتري رشته هاي هواشناسي و شيلات دانشگاه تهران و اصلاح نباتات دانشگاه مازندران به صورت قطعي و شيمي (به صورت بورسيه دستگاههاي اجرايي) در مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان به صورت يك بار پذيرش دانشجو موافقت كرد.

در مقطع كارشناسي ارشد ايجاد رشته هاي تربيت بدني و علوم ورزشي با گرايش هاي مديريت ورزشي، رفتار حركتي و فيزيولوژي ورزشي در دانشگاه اروميه ، مترجمي زبان فرانسه دانشگاه شهيد بهشتي، علوم اقتصادي و مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگ و زبان هاي باستاني در قالب طرح تعاون ، پژوهشگاه علوم انساني (تمديد) تربيت بدني با گرايش هاي مديريت ورزشي ، حركات اصلاحي و آسيب شناسي دانشگاه تهران به صورت قطعي و شيمي - شيمي تجزيه دانشگاه صنعتي شاهرود، شيمي (گرايش هاي آلي و معدني) دانشگاه علوم پايه دامغان، باغباني بوعلي سينا (همدان)، فيزيك - حالت جامد دانشگاه علوم پايه دامغان با همكاري دانشگاه فرودسي مشهد، و مهندسي برق (مخابرات - قدرت) دانشگاه شاهد (تمديد) به صورت يك بار پذيرش دانشجو به تصويب اين شورا رسيد.

اين شورا در مقطع كارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي دانشگاه بوعلي سينا همدان را به صورت قطعي و فيزيك دانشگاه شيراز - دانشكده تربيت دبير كازرون را به صورت يك بار پذيرش و در مقطع كارداني رشته هاي علمي - كاربردي توليد و فرآوري خرما در دانشگاه شهيد چمران اهواز و علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر در دانشگاه كردستان را به صورت قطعي مورد تصويب قرار داد.