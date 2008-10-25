انصاری در نمایی از "کریستال"
"کریستال" داستان زندگی سه زندانی است که هر کدام به دلایلی گرفتار شدهاند. آن سه به مرخصی میروند تا درگیر مشکلات شخصیشان شوند. این فیلم جدیدترین ساخته محسنینسب بعد از "یاسهای وحشی" است که هفت سال قبل اکران عمومی شد.
دانیال عبادی، شهره قمر، مهدی سلوکی، بابک انصاری، پروانه صلابت، فریناز همداچی، محمدرضا حبیبیان و مهدی ماهانی در "کریستال" بازی میکنند و عوامل تولید آن عبارتند از مدیر فیلمبرداری: رضا شیخی، طراح گریم: بابک شعاعی، طراح صحنه و لباس: سعید قلیزاده، صدابردار: حمید دژاکام، برنامهریز: رضا سخایی، مدیر تولید: فواد بوربورو تهیه کننده: امید امیدی.
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